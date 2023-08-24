Подробности страшного ДТП у Молодцово: на встречку выехал водитель «Соляриса», из раскуроченной машины доставали уже труп

В суровой аварии на ЮПК в Кировском районе Ленинградской области не только погиб водитель «Хёндэ Соляриса», но и пострадал водитель «Газели». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
ДТП произошло 24 августа в 5:50 на 140-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» у поселка Молодцово. По версии полиции, 30-летний водитель «Соляриса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и ударил там «Газель». Обе машины ушли в отбойник и получили сильные повреждения.
Водитель легковушки, как уже писала «Фонтанка», скончался на месте. 62-летний водитель «Газели» госпитализирован в тяжелом состоянии.
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечают в главке.