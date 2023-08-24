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    Страшное ДТП под Петербургом: «Солярис» разорвало и вывернуло наизнанку

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    Смертельное ДТП произошло утром 24 августа в Кировском районе Ленинградской области.

    Как сообщает 47news, около 6 часов на 140-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» столкнулись «Газель» и «Хендэ Солярис». Обе машины врезались в отбойник. У седана удар пришёлся на водительскую часть. 30-летний мужчина, управлявший «Хендэ», погиб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

    В том же Кировском районе чуть позже столкнулись четыре автомобиля на трассе «Кола». Пострадали три человека. Образовалась пробка.

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