Страшное ДТП под Петербургом: «Солярис» разорвало и вывернуло наизнанку

Смертельное ДТП произошло утром 24 августа в Кировском районе Ленинградской области.
Как сообщает 47news, около 6 часов на 140-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» столкнулись «Газель» и «Хендэ Солярис». Обе машины врезались в отбойник. У седана удар пришёлся на водительскую часть. 30-летний мужчина, управлявший «Хендэ», погиб. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
В том же Кировском районе чуть позже столкнулись четыре автомобиля на трассе «Кола». Пострадали три человека. Образовалась пробка.