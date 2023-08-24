«Ещё грести и грести до 2019 года». Петербургские отельеры подвели итоги летнего сезона

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Гостиницы Северной столицы в 2023 году смогли нарастить загрузку и при этом поднять цены на 10 %. Но сверхуспешным сезон назвать нельзя: до 2019 года показатели не дотягивают, а рост не покрывает инфляцию издержек. Гости из российских регионов, собираясь в культурную столицу, реже берут с собой детей и экономят на завтраках и все чаще выбирают более бюджетные направления. А чтобы заманить китайских гостей, отелям Петербурга даже приходится демпинговать.



Итоги восьми месяцев и летнего сезона 2023 года обсуждались в ходе встречи отельеров Ostrovok Trends Access 23 августа. Если судить по графикам, которые демонстрировали аналитики, то гостиницы в шоколаде. Так, загрузка гостиниц Петербурга выросла на 9,9 процентных пункта, до 65,3 %, рассказал Сергей Данильченко, директор сервиса Hotel Advisor (анализирует выборку из 150 отелей категории 3–5 звезд с общим номерным фондом более 20 тыс. номеров). Цены тоже удалось поднять: тарифы выросли на 10,6 % по сравнению с прошлым годом и достигли в среднем 5 951 рубля за ночь. Как результат, RevPar (доход на один номер) вырос на 21,6 %.



Фото: Hotel Advisors Фото: Hotel Advisors Фото: Hotel Advisors Поделиться Поделиться





Прирост наблюдается во всех сегментах, отметил Данильченко. Но самая позитивная динамика у пятизвездочных гостиниц (+18 п.п. по загрузке и +10,4 % по цене). Но если сравнивать с 2021 годом, то сильнее всего поднялись по цене «тройки» (+21 %), а по загрузке «четверки» (+25,5 п.п.). Если же смотреть на временную шкалу, то основной рывок приходится на лето, а конкретно — на июль-август.



По оценке Смольного, в первой половине 2023 года число туристов в Петербурге превысило 4 млн человек. Это на 10% выше показателя того же периода 2022 года. Так что официальные подсчеты совпадают с выкладками участников рынка.

Но какими бы радужными ни казались результаты, на фоне других регионов Северная столица отнюдь не в лидерах. Хорошо подтянулась, к примеру, Москва (+15,3% по ценам, +14,5 п.п. по загрузке) и Калининград (+19,1% и +15,3 п.п. соответственно). «Гости рассматривают не только Петербург», — подчеркивает Сергей Данильченко.



Сами отельеры тоже не склонны восторгаться результатами. По показателю доходности на номер гостиницы пока не вышли на докризисный уровень, при этом расходы ушли далеко вперед, отметил генеральный директор сети отелей «Станция» Алексей Макаров. «Ещё грести и грести до 2019 года», — подчеркнул он. Стремясь выправить рентабельность, отельеры не склонны повышать зарплаты — во всяком случае, пропорционально инфляции, в итоге испытывают кадровый голод, что не лучшим образом сказывается на выручке.



По мнению предпринимателя, на выбор гостей из регионов влияет не только стоимость отелей, но и билетов. «Перелет Петербург-Казань стоит 4 500 рублей, а Казань-Петербург, — 12 000 рублей. Улететь из Самары в Минеральные воды стоит 6 000 рублей, а в Петербург — 14 000 тысяч», — отметил он. Поездов до Петербурга, по словам предпринимателя, тоже стало меньше, поскольку часть из них переставили на южное направление.



Алексей Макаров обратил внимание на то, что высокий сезон в последние годы сместился с мая-августа на июнь-сентябрь. По его мнению, спрос в мае сильно зависит от длительности праздников и погоды. В июне же на решимость гостей влияют завышенные ожидания отельеров от экономического форума. Притом, что на спрос на трехзвездочные отели это событие не влияет никак.

«Мы все дружно поднимаем цены, а к нам едет российский гость, который имеет конкурентное предложение из других городов, и у него есть определенный чек. Он смотрит цены, которые вы ожидаете от экономического форума, и говорит: «Я в следующий раз приеду», — комментировал он. Иностранцы, которые раньше были готовы платить заряженные на форум июньские цены, не доехали. «А для россиян это чек неподъемный», — говорит Алексей Макаров. Однако парадоксально средние цены в июле и августе оказываются выше июньских, добавляет он.



Китайские туристы пока не делают погоды. А в ожидании массового потока после запуска безвизового режима для групп (заработал в августе. — Прим.ред.) отели даже демпинговали. «Те китайцы, которые приезжают, приезжают на 3 200 рублей в июне», — отметил он.



Наконец, семейные туристы все чаще предпочитают селиться в апартаментах, нежели классических отелях, считает Макаров.

Сами участники рынка апартаментов видят рост спроса. Так, у сети отелей Vertical в 2023 году загрузка по Санкт-Петербургу выросла в среднем на 5%. Зато средний чек удалось поднять аж на 20%, рассказала «Фонтанке» генеральный директор сети Юлия Шмидт. В Vertical также наблюдают смещение сезонности. «Майские праздники не оправдали наших ожиданий и планов. Откровенно говоря, май был провальным. Но мы ожидаем, что сентябрь в этом году станет в Петербурге «бархатным сезоном», и туристический поток в первый осенний месяц с лихвой перекроет тот дефицит гостей, что мы наблюдали в мае», — рассказала она.



По данным консалтинговой компании Nikoliers, сильнее всего апартаменты конкурируют в формате «3 звезды». Так, если у классических гостиниц в этом сегменте 9 100 номеров, то у апартов уже 4 700. Для сравнения, в сегменте «4 звезды» соотношение 14 000 против 1 700 соответственно.

Какой турист поехал в Петербург

По данным системы бронирования Ostrovok, в среднем путешественник тратит на проживание во время визита в Петербург 16 432 рубля. Он остается в городе три дня, так что одна ночь в отеле обходится примерно в 5 619 рублей. Жилье бронируется, как правило, за две недели, рассказала Ксения Безбородова, руководитель команды по работе с отелями в СЗФО. Две трети гостей выбирают размещение без завтрака.

По данным сервиса Hotellab.io, 64,8% загрузки в гостиницах Петербурга обеспечили индивидуальные путешественники, совершившие бронирования по открытым тарифам. Средняя цена таких бронирований выросла на 10%. Но спрос вырос не сильно — на 2,6%.



Фото: Hotellab.io Фото: Hotellab.io Фото: Hotellab.io Фото: Hotellab.io Поделиться Поделиться





На корпоративный сегмент гостей (индивидуальные бронирования по специальным тарифам для компаний) пришлось 6,1% загрузки. Рост цены здесь сумасшедший — на 20%, комментирует директор по продажам Мария Москвина. Загрузка при этом выросла на 12%. Показатели постепенно возвращаются к допандемийному периоду, подчеркнула она.



Самый быстрорастущий сегмент с точки зрения спроса — индивидуальные бронирования по специальным тарифам для турагентств. Здесь доля бронирований выросла почти на треть — до 10,7%, правда, цены увеличились всего на 8%.



На туристические группы в статистике Hotellab.io приходится совсем небольшой процент бронирований. Однако, вероятно, они совершаются по другим каналам. О том, что успевают увидеть в Петербурге участники групп, вынужденных 30 часов добираться до культурной столицы на автобусе, читайте в материале «Фонтанки».

По данным сервиса Travelline, средняя стоимость ночи в петербургских гостиницах выросла в 2023 году на 12,7%. Но рост в основном обеспечили самые дорогие и самые дешевые отели. Так, «пятерки» подняли тарифы на 12,3%, а двухзвездочные отели и хостелы на 14,4%, тогда как, к примеру, «трешки» — всего на 7%, а «четверки» — на 10,6%.



Фото: Travelline Фото: Travelline Поделиться Поделиться





Рост цен туристы пытались компенсировать за счет длительности проживания. В среднем показатель упал на 3,6%, рассказал Александр Ешмеков, директор по работе с отелями компании. Но, например, в люксовых и премиальных гостиницах длительность брони выросла на 4,6%.



Количество гостей в одной брони тоже незначительно уменьшилось (-3,4%). Самая сильная просадка в двухзведочных отелях и гостиницах более низкой категории (-4,6%). Доля броней с детьми упала во всех категориях, кроме «пятерок». Состоятельные путешественники стали брать с собой наследников на 5,5% чаще.

На брони, совершенные с иностранными банковскими картами, пришлось 8% бронирований. Впрочем, белорусы и казахи — тоже иностранцы, отметил Александр Ешмеков.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

