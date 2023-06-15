Нетипичная ситуация. Отели Петербурга недобрали гостей, но обошлись без демпинга

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В дорогих петербургских гостиницах в разгар Петербургского международного экономического форума остаются свободные номера, следует из данных сервисов бронирования. К примеру, на Ostrovok.ru можно забронировать проживание на основные даты ПМЭФ-2023 в Radisson Royal Hotel, «Петро Палас», «Бутик-Отель Автор». Впрочем, по стоимости они уступают беззвездным средствам размещения. Так, апартаменты на улице Жуковского стоят от 244 тысяч рублей за ночь, тогда как самый дорогой номер deluxe в пятизвездочном отеле стартует от 149 тысяч рублей.



На сервисе travel.yandex можно найти номера в отеле «Гельвеция» от 122 тысяч рублей за ночь.

За три недели до ПМЭФ система аналитики гостиничного рынка Hotel Advisors оценила среднюю заполняемость гостиниц на ПМЭФ в 40 и 50%. Тогда участники рынка предположили, что многие гости стали экономнее и предпочитают гостиницам более бюджетные апартаменты. Опрошенные «Фонтанкой» отельеры признают, что их опасения подтвердились: гостей на форум приехало меньше, чем в прошлом году, не говоря уже о доковидных временах. Наличие такого количества свободных номеров в открытой продаже на сервисах бронирования участники рынка сдержанно называют непривычной ситуацией.

«Загрузка 97–98%», — говорит совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. В былые времена номера в отеле были раскуплены уже за четыре месяца, а сам форум гостиница нередко встречала с овербукингом. Впрочем, по словам предпринимателя, за счет более высокой цены выручка «Гельвеции» не упала. «Все номера не проданы ни у кого, даже у люксовых отелей, разве что кроме тех, где живут официальные делегации», — отмечает Юнис Теймурханлы. За исключением ТОП-10, заполняемость гостиниц в даты ПМЭФ варьируется от 50 до 70%, добавляет он.



Всё дело в том, что самих участников форума стало меньше, считает предприниматель. Пока обошлось без демпинга. «Аудитория премиальная и была готова платить, просто [прежнего] количества не было», — комментирует он. Но уже в следующем году, если ситуация не изменится, может сформироваться «тренд на разваливание цены».



«В этом году загрузка на ПМЭФ ниже по сравнению с 2019-м и составила чуть более 75%», — комментирует инвестор Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. Причина всё та же — стало меньше статусных гостей.

«Сократились количество и численность официальных делегаций на форум. Насколько нам известно, хорошо заполнились отели с локацией на Исаакиевской площади и непосредственно рядом с площадкой форума», — говорит Виктория Шамликашвили. По ее словам, окно бронирования для индивидуальных гостей также сократилось. «Мы продолжаем получать заявки даже сегодня, в первый день форума», — рассказывает она.



Гости нередко принимают решение в последний момент, соглашается генеральный менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. «До вечера оставалось три номера, но два продали, на форум остался только один номер», — говорит он. Есть и те, кто отменяет бронь накануне приезда. «В целом сценарий по заполнению дней ПМЭФ отличается от всех предыдущих форумов», — говорит он.



Зато о полном отсутствии свободных номеров «Фонтанке» сообщили в Grand Hotel Europe, «Астории» и «Англетере».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»