Форум для экономных. Петербургские отельеры недосчитались люксовых постояльцев ПМЭФ

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Средняя загрузка петербургских гостиниц за три недели Петербургского международного экономического форума едва перевалила за 50 %. Премиальная аудитория взяла курс на бережливость и предпочла апартаменты классическим номерам, объясняют участники рынка. Отельеры уже начали выставлять свободные номера в открытую продажах на сайтах и сервисах бронирования. Эксперты рекомендуют умерить аппетиты. Ближе к датам форума не исключено, что цены станут ниже.



Данные о загрузке гостиниц Петербурга накануне ПМЭФ-2023 представила система аналитики гостиничного рынка Hotel Advisors. За три с небольшим недели до форума средний показатель на его даты (14–17 июня) колеблется между 40 и 50 %, причем пик приходится на 16 июня. В этот день состоится пленарная сессия, на которой по традиции выступит президент РФ Владимир Путин.



Выборка, которую оценивает Hotel Advisors (гостиницы трёх-пяти звёзд, преимущественно несетевые), практически не включает отели, которые традиционно пользуются спросом у участников ПМЭФ, объясняет руководитель и сооснователь сервиса Сергея Данильченко. Однако она показывает среднюю по рынку картину. Для сравнения, на ближайшие выходные, когда Петербург отмечает День города, загрузка составляет 70 %, а на длинный уик-энд 10–12 июня достигает 75 %.



Самые дорогие отели Петербурга

Если смотреть сайты пятизвездочных отелей, то можно сделать вывод, что, как и в прежние «жирные годы», свободных номеров нет — во всяком случае в открытой продаже. Так, забронировать место на даты форума онлайн не получится в Grand Hotel Europe, Four Seasons Hotel Lion Palace Saint Petersburg, Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo, а сайт «Астории» при попытке ввести даты форума сразу предлагает заполнить форму обратной связи и оставить контактный номер. Однако, к примеру, в «Гельвеции» есть свободные номера по цене от 130 900 рублей за ночь, в «Гранд-отель Эмеральд» можно найти номер от 79 990 рублей до 390 тысяч рублей за ночь. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что в этом году не будет применять меры антимонопольного реагирования. «Так как гостиниц много, рынок конкурентный, мы его не регулируем», — сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума.



Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Фото: скриншот сайта Поделиться Поделиться





В Grand Hotel Europe и «Астории» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В Four Seasons Hotel Lion Palace Saint Petersburg не назвали конкретных показателей загрузки и цен. «Даты ПМЭФ всегда являлись периодом повышенного спроса для петербургских отелей люксового сегмента ввиду размещения высокопоставленных делегаций. Мы надеемся, что текущий год не станет исключением», — отметили в пресс-службе.



Но отсутствие люксовых вариантов в свободной продаже не означает, что их нет в принципе, объясняет совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. Как правило, в открытую продажу номера никто не выставляет, чтобы не «засветить» свои цены перед конкурентами.

По его словам, сейчас в «Гельвеции» свободно 8 % номеров. С одной стороны, ситуация хуже, чем в доковидные годы, когда за четыре месяца до форума загрузка была 100 %. С другой, предприниматель уверен, что и в этот раз сдаст все номера, причем цена будет на 15 % выше, чем год назад.



Люксовые отели в центре города, в которых традиционно размещаются делегации крупных корпораций и чиновники, тоже вряд ли испытывают сложности с загрузкой, считает Юнис Теймурханлы. У премиального сегмента ситуация хуже. «Сейчас участников ПМЭФ процентов на 30–40 % меньше. Платежеспособный иностранный спрос отсутствует», — говорит он. А среди отечественных участников начинает формироваться новый тренд на бережливость. «Игроки пытаются из последних сил удержать [доходность] высокими ценами на фоне снижающейся загрузки, но рынок отвечает новым трендом на бережливость. Премиальный сегмент, для которого традиционно были «понты дороже денег», начинает уходить в более бюджетный сегмент апарт-отелей», — комментирует он. Время, когда для всех отелей Петербурга даты форума были временем астрономически высоких цен при 100 % загрузке, уходят в прошлое, считает Юнис Теймурханлы



В Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo загрузка в данный момент не дотягивает до показателей 2019 года, рассказала его инвестор Виктория Шамликашвили. По ее словам, год назад за три недели до форума показатель был на уровне 40%, но в доковидном 2019-м — все 95 %.

Цена, по словам предпринимателя подросла, но очень незначительно. Снижения цен Виктория Шамликашвили не прогнозирует. «Дело не в цене, просто людей меньше. До этого 60 % гостей составляли иностранцы, сейчас единицы», — отмечает она. Да и отель — не самая большая расходная часть для делегатов. В целом предприниматель прогнозирует, что у топовых отелей на Исаакиевской площади загрузка достигнет 85–95 %, у остальных «пятерок» — 70–80 %.

Участники рынка видят еще один новый тренд — довольно дорогие отели начали выставлять свои предложения на сервисах бронирований, чего раньше не практиковалось. Например, на сайте Ostrovok можно забронировать номер в пятизвездочном Palace Bridge Hotel: проживание с 15 на 16 июня обойдется в 49 100 рублей на одного гостя в номере standart. Остановиться в Crown Hotel by Renaissance Development 5* в те же даты можно за 70 тысяч рублей. Сервис travel.yandex предлагает остановиться в четырехзвездочной гостинице The Faces Historical Center за 71 500 рублей и дороже.



Время, когда спрос намного превышал предложение, безвозвратно ушло, считает Юнис Теймурханлы. «Цены на ПМЭФ достигли потолка. В последние две недели перед форумом мы будем видеть, скорее всего, массовое выбрасывание номеров на рынок и, может быть, если не обвал, то снижение цены», — комментирует он.

Недорогие гостиницы Петербурга

Отели более низкого сегмента, которые имеют заказ от корпоративных постояльцев, проблем не испытывают. К примеру, в четырехзвездочной гостинице «Октябрьская», в которой традиционно размещаются приезжающие освещать форум журналисты, сейчас забронированы 85 % номеров. «Сейчас немножко меньше чем обычно», — говорит директор отеля Владимир Иванов. Но остальные удастся заполнить за оставшиеся три недели, рассчитывает он. Доходность тоже ожидается на допандемийном уровне.



В сети трехзвездочных гостиниц «РА» загрузка уже под 100 %, рассказал ее директор Андрей Мазин. Цена примерно на 10 % выше, чем в предыдущие годы. «Это связано с расходами, в этом году их стало больше», — говорит предприниматель.



Апартаменты в Петербурге

В компаниях, управляющих апарт-отелями, фиксируют рост спроса на даты ПМЭФ. Так, в сети «МТЛ-Апарт» загрузка на даты ПМЭФ уже выше 85 %. Это выше, чем в прошлом году, но к допандемийному уровню спрос не вернулся, говорит Елена Пархотина, директор по развитию «МТЛ-Апарт». Количество корпоративных бронирований тоже выросло: для сотрудников, приезжающих в командировку важно наличие кухни в номере в сочетании с наличием полноценного гостиничного сервиса, комментирует она. Но к уровню загрузки и цен 2019 года апарт-отели еще не вернулись. «Тогда все были на грани овербукинга, а цена за сутки без завтрака не опускалась ниже 10 тысяч рублей», — комментирует Елена Пархотина. Сейчас средняя цена размещения на даты форума на 20 % ниже, чем до пандемии, тогда как в ковидные годы дисконт достигал 40 %.



В апарт-отеле сети Vertical на Московском проспекте, который ориентирован на деловую аудиторию и наиболее приближен к месту проведения ПМЭФ, загрузка в даты мероприятия составляет 30 %, что на 12 % выше по сравнению с аналогичной датой в прошлом годом. В прошлом году уже за неделю до форума показатель подрастал до 47 %. Для сравнения, 2019-м отель был заполнен на 93 %. При этом сейчас средняя цена на апартаменты сейчас на 20 % выше, чем до пандемии. Но в Vertical тоже фиксируют тренд на бережливость. «Анализируя спрос на основании ADR (средней стоимости ночи проживания) можно сделать выводы, что в прошлом году бронировали в первую очередь более дорогие категории номеров, чем в этом, так как средний чек ниже на 15 %», — комментирует Юлия Шмидт, генеральный директор сети.



Отельерам Петербурга, вероятно, придется менять подходы к ценовой политике не только во время форума и в другие даты высокого летнего сезона, считает Сергей Данильченко. «Другие туристические центры активно включились в борьбу за отечественного туриста, понимая, что большого количества заграничных визитов в этом году может также не быть», — комментирует он. По мнению эксперта, не стоит рассчитывать, что вся Москва, весь платежеспособный спрос поедет в Питер, или Сочи.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

