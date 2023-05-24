Петербургские отели повысили цены на период проведения ПМЭФ. ФАС: рынок конкурентный

В Санкт-Петербурге отели повысили стоимость проживания на период проведения Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет применять меры антимонопольного реагирования, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский
«Так как гостиниц много, рынок конкурентный, мы его не регулируем», — цитирует Шаскольского РИА Новости.
При этом глава ведомства рассказал о том, что ФАС готовила законопроект, который бы позволял на период проведения крупных форумов в Петербурге, Сочи и во Владивостоке временно сдерживать цены.
Пока законопроекта нет, отели повысили цены в несколько раз. Так, три ночи в гранд-отеле «Эмеральд» в президентском люксе на период форума обойдутся в
В пятизвездочном «Бутик-отеле» цена на улучшенный номер с видом во двор всего за три ночи составит
В «Коринтии», Four Seasons, Lotte Hotel St. Petersburg узнать стоимость номера на период форума уже невозможно — все забронировано.
Днем ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что на период проведения форума стоимость номеров может вырасти в три-пять раз. По его словам, загрузка может достигнуть 95%, а туристы могут столкнуться с дефицитом свободных номеров.