Петербургские отели повысили цены на период проведения ПМЭФ. ФАС: рынок конкурентный

В Санкт-Петербурге отели повысили стоимость проживания на период проведения Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет применять меры антимонопольного реагирования, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский 24 мая в кулуарах Евразийского экономического форума.



«Так как гостиниц много, рынок конкурентный, мы его не регулируем», — цитирует Шаскольского РИА Новости.



При этом глава ведомства рассказал о том, что ФАС готовила законопроект, который бы позволял на период проведения крупных форумов в Петербурге, Сочи и во Владивостоке временно сдерживать цены.

