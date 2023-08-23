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    Доходы отелей Петербурга в январе-августе 2023 года выросли на 22 %

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    Гостиницы Петербурга смогли в 2023 году улучшить свои показатели. Как рассказал Сергей Данильченко, генеральный директор HotelAdvisor, в ходе встречи отельеров Ostrovok Trends Access 23 августа, показатель RevPar (доход на один номер) вырос на 21,6 % в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    При этом средняя стоимость проживания в отелях Северной столице за восемь месяцев увеличилась на 10,6 % по сравнению с прошлым годом и достигла 5 951 рубль за ночь. Для сравнения, в Москве показатель вырос на 15,3 %, в Калининграде — на 19,1 %.

    Загрузка гостиниц Петербурга выросла на 9,9 процентных пункта, до 65,3 %. Для сравнения, в Москве показатель увеличился на 14,5 п.п., в Калининграде — на 15,3 п.п. О том, кто останавливается в пятизвездочных отелях Петербурга, читайте в нашем материале.

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