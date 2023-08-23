В Петербурге на остановке нашли одинокого четырехлетнего мальчика

Жительница Приморского района нашла на остановке маленького мальчика и вызвала полицию.



В 112 её звонок поступил накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Петербурженка рассказала о том, что на Серебристом бульваре сидит ребенок, который знает только свое имя и что ему 4 года. Мальчик был одет в черные брюки и куртку. На голове у него была джинсовая кепка.



Как уточнили в ГУ МВД, после заявки патруль нашел ребенка на остановке и привез в отдел полиции. Туда же чуть позже прибежала его мать. Она рассказала, что на остановке отвлеклась на непродолжительное время и ребенок убежал.

