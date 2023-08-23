    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-в

    757мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    В Петербурге на остановке нашли одинокого четырехлетнего мальчика

    1856
    3 комментария

    Жительница Приморского района нашла на остановке маленького мальчика и вызвала полицию.

    В 112 её звонок поступил накануне около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 23 августа. Петербурженка рассказала о том, что на Серебристом бульваре сидит ребенок, который знает только свое имя и что ему 4 года. Мальчик был одет в черные брюки и куртку. На голове у него была джинсовая кепка.

    Как уточнили в ГУ МВД, после заявки патруль нашел ребенка на остановке и привез в отдел полиции. Туда же чуть позже прибежала его мать. Она рассказала, что на остановке отвлеклась на непродолжительное время и ребенок убежал.

    Мальчика отдали родительнице.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нашли ребенкаПотеряшкаАвтобусная остановка
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close