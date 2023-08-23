«Маски-шоу» для конкурента. У «Авроры» с пристрастием проверяли белый автобус

Водитель туристического автобуса в Петербурге получил новый опыт в войнах с конкурентами: для его пассажиров вызвали кинолога с собакой.



Анонимный звонок в службу 112 поступил накануне за десять минут до семи часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа. Звонивший сообщал, что в течение получаса в районе стоянки крейсера «Аврора» на Петроградской набережной остановится белый автобус марки «Фольксваген». Он якобы должен забрать пассажира, а на «самом деле» в салоне взрывчатка.

