    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-в

    757мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    «Маски-шоу» для конкурента. У «Авроры» с пристрастием проверяли белый автобус

    1883
    обсудить

    Водитель туристического автобуса в Петербурге получил новый опыт в войнах с конкурентами: для его пассажиров вызвали кинолога с собакой.

    Анонимный звонок в службу 112 поступил накануне за десять минут до семи часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа. Звонивший сообщал, что в течение получаса в районе стоянки крейсера «Аврора» на Петроградской набережной остановится белый автобус марки «Фольксваген». Он якобы должен забрать пассажира, а на «самом деле» в салоне взрывчатка.

    Прибывший в указанное время автобус проверили, но ничего взрывоопасного или подозрительного не нашли.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЗаминированиеЛожное заминированиеКрейсер АврораПроверка
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close