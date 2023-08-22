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    «Вот он и разбился. Это он». Видео, которое объясняет, почему произошло ДТП под Волгодонском с 8 погибшими

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    Кадры очевидца отчасти объясняют, как произошло страшное ДТП под Волгодонском, в котором погибли восемь человек. Видеозапись регистратора публикует канал RU_CHP, на видео ростовского портала 161.RU есть и первые секунды после столкновения.

    Фрагмент видео RU_CHP из телеграм-канала 161.RU

    Хорошо видно, как чёрная «Лада» на очень высокой скорости обгоняет машину с регистратором, буквально в последний момент успевая встроиться в свою полосу перед фурой. «Да что тут дебилов столько, ё-моё, я валяюсь», — возмущается за кадром хозяин регистратора. Через несколько минут он и его пассажирка становятся свидетелями ДТП. «Вот он и разбился. Это он», — констатирует мужчина. «О боже мой, боже мой, вот идиот», — говорит женщина и начинает плакать. «Труп, труп», — говорит мужчина. Полную версию видео можно посмотреть в канале 161.RU.

    Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области
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    По предварительным данным полиции, вечером 21 августа на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск 23-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2114 под управлением водителя 1991 года рождения. От удара у «Приоры» смяло переднюю часть, ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. Погибли водитель и девушка из «Приоры», а также водитель ВАЗа, его четверо детей в возрасте от 3 до 10 лет и женщина. По данным ростовской «Комсомолки», она была беременна, у неё остались муж и сын. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

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