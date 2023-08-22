Четверо погибших в ДТП под Волгодонском — дети от 3 до 10 лет

Половина жертв страшного ДТП в Волгодонском районе Ростовской области — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом 22 августа сообщает СК.
«Лада Приора» и ВАЗ-2114 столкнулись на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск вечером 21 августа. Травмы, не совместимые с жизнью, получили четверо взрослых и четверо детей (3, 7, 9 и 10 лет). Все они — жители Мартыновского района Ростовской области. «Фонтанка» показывала видео 161.RU с места аварии.
«Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз», — отмечают в СК.
Ростовская «МК» пишет, что в «Приоре» погибли водитель и пассажирка, а в «четырнадцатой» — 32-летний водитель, его четверо детей и беременная родственница. У женщины остались муж и маленький сын. Накануне она узнала пол будущего ребёнка. По предварительным данным издания, на встречную полосу вылетела «Лада Приора».