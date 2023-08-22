В Пенатах, Монрепо и Комарово зазвучит камерная музыка в исполнении звезд классики

Музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» украсит вечер августа четырьмя загородными концертами: в Репино, Комарово и самом Выборге, включая парк Монрепо, выступят звездные солисты — меццо-сопрано Олеся Петрова, которой покорилась Метрополитен-опера, директор оперы Михайловского театра баритон Борис Пинхасович, виолончелист Рустам Комчаков, скрипач musicAeterna Владислав Песин, выдающийся незрячий тенор Олег Крикун и другие, включая самого руководителя фестиваля Алексея Гориболя. 6+
Первый концерт фестиваля пройдет 22 августа: в Музее-усадьбе Репина «Пенаты» зазвучит «Вечерняя элегия» — музыканты исполнят сочинения Аренского, Шостаковича, Пярта, Десятникова, Сибелиуса и других. Вход на этот концерт — по приглашениям.
Зато можно попасть на вечер 24 августа: в библиотеке поселка Комарово программа с бодрым названием «Мы отдохнем» включит музыку Рахманинова (к его 150-летию), Шварца (к его 100-летию), Баха, Скарлатти и Леньяни.
А 25 и 27 августа фестиваль гостит в Выборге: первый концерт пройдет в усадьбе парка Монрепо (на его же сайте идет регистрация). Бессмертные произведения Даргомыжского, Глинки, Чайковского и Рахманинова зазвучат гармоничнее прежнего на лоне природы.
Финалом фестиваля станет гала-концерт в Библиотеке Алвара Аалто, где к русской классике (Чайковский, Рахманинов, Аренский, Шостакович, Шварц, Десятников) присоединится музыка финских соседей — Мадетойя (один из последователей Сибелиуса, творивший в первой половине ХХ века и дирижировавший оркестрами Хельсинки и Выборга) и Куула (композитор, аранжировавший в том числе финские народные песни, дирижер Выборгского городского оркестра, погибший в этом городе в ходе Гражданской войны в Финляндии в возрасте 34 лет).