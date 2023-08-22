В Пенатах, Монрепо и Комарово зазвучит камерная музыка в исполнении звезд классики

Музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» украсит вечер августа четырьмя загородными концертами: в Репино, Комарово и самом Выборге, включая парк Монрепо, выступят звездные солисты — меццо-сопрано Олеся Петрова, которой покорилась Метрополитен-опера, директор оперы Михайловского театра баритон Борис Пинхасович, виолончелист Рустам Комчаков, скрипач musicAeterna Владислав Песин, выдающийся незрячий тенор Олег Крикун и другие, включая самого руководителя фестиваля Алексея Гориболя. 6+

Первый концерт фестиваля пройдет 22 августа: в Музее-усадьбе Репина «Пенаты» зазвучит «Вечерняя элегия» — музыканты исполнят сочинения Аренского, Шостаковича, Пярта, Десятникова, Сибелиуса и других. Вход на этот концерт — по приглашениям.



Зато можно попасть на вечер 24 августа: в библиотеке поселка Комарово программа с бодрым названием «Мы отдохнем» включит музыку Рахманинова (к его 150-летию), Шварца (к его 100-летию), Баха, Скарлатти и Леньяни.

