Пассажирка теплохода «Фестиваль» упала в Мойку, ступив на ненадежный трап

Столичные туристы, желая посмотреть развод мостов с воды, не ожидали, что получат совсем другие впечатления от поездки на теплоходе. Сделать приключение в прямом смысле незабываемым помог неустойчивый трап. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.



Накануне ночью семейная пара стояла на причале у Конюшенного ведомства в ожидании посадки на теплоход «Фестиваль». Когда людей начали пускать на судно, москвичка ступила на трап, а он взял и сорвался. Женщина упала в Мойку и промокла насквозь. Своими силами пострадавшую подняли на берег. Муж, возмущенный сервисом, сразу же позвонил по номеру 112 и попросил зафиксировать это безобразие.