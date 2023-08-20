В Курске беспилотник врезался в вокзал, из-за атаки начался пожар: новости СВО за 20 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
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Внешняя политика
Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. Обе страны обязались поставить Украине самолеты F-16. Точной даты поставок нет — для этого Украине необходимо выполнить определенные условия. Например, предоставить обученный и сертифицированный персонал. Об этом сообщило Минобороны Дании.
Атаки по России
Украинские беспилотники заметили в целом ряде регионов:
- мэр Собянин: средства РЭБ подавили БПЛА, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет;
- губернатор Голубев: РЭБ подавили два дрона-камикадзе в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет;
- губернатор Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила 12 воздушных целей, последствия атаки уточняются.
В Курске беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. Начался пожар.
— В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления! — написал губернатор области Роман Старовойт в телеграм-канале.
Пожар оперативно потушили. Атака повредила крышу, фасад и платформу вокзала. Расследовать ее будет Следственный комитет, а МИД выступил с решительным осуждением атаки.
Железнодорожники начали ремонтные работы. Вокзал продолжает работать в штатном режиме.