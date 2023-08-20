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    Спецоперация на Украине

    В Курске беспилотник врезался в вокзал, из-за атаки начался пожар: новости СВО за 20 августа

    Главные события последних суток

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    27 комментариев
    Фото с последствиями атаки по курскому вокзалу
    Фото с последствиями атаки по курскому вокзалуФото: Роман Старовойт / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 августа.

    Внешняя политика

    Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. Обе страны обязались поставить Украине самолеты F-16. Точной даты поставок нет — для этого Украине необходимо выполнить определенные условия. Например, предоставить обученный и сертифицированный персонал. Об этом сообщило Минобороны Дании.

    Атаки по России

    Украинские беспилотники заметили в целом ряде регионов:

    • мэр Собянин: средства РЭБ подавили БПЛА, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет;
    • губернатор Голубев: РЭБ подавили два дрона-камикадзе в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет;
    • губернатор Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила 12 воздушных целей, последствия атаки уточняются.

    В Курске беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. Начался пожар.

    — В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления! — написал губернатор области Роман Старовойт в телеграм-канале.

    Вокзал продолжает принимать поезда
    Вокзал продолжает принимать поездаФото: Роман Старовойт / T.me
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    Фото: Роман Старовойт / T.me
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    Фото: Роман Старовойт / T.me
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    Пожар оперативно потушили. Атака повредила крышу, фасад и платформу вокзала. Расследовать ее будет Следственный комитет, а МИД выступил с решительным осуждением атаки.

    Железнодорожники начали ремонтные работы. Вокзал продолжает работать в штатном режиме.

    Фото с последствиями атаки по курскому вокзалу
    Фото с последствиями атаки по курскому вокзалуФото: Роман Старовойт / T.me
    Вокзал продолжает принимать поезда
    Вокзал продолжает принимать поездаФото: Роман Старовойт / T.me
    Фото: Роман Старовойт / T.me
    Фото: Роман Старовойт / T.me

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    СВОАтаки беспилотникамиБеспилотникБПЛАКурскВокзалВладимир ЗеленскийСпецоперацияУкраина

    Комментарии 27

    26605452520 Авг 2023 в 21:29
    20/08/2023
    В Кировской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Вернувшись с СВО, он сильно избил и изнасиловал девушку. В декабре 2020-го в Кировской области было совершено резонансное убийство. В одной из квартир в посёлке Созимский было обнаружено тело 20-летней студентки колледжа с открытой раной головы. Оказалось, что тогда её на почве ревности забил молотком 24-летний сотрудник УФСИН Алексей Костромин. Парень пытался сбежать, но его поймали и осудили за убийство. Но даже пятую часть срока бывший силовик так и не отсидел. Он отправился добровольцем в ЧВК «Вагнер» и недавно вернулся на свободу. Вскоре он стал подозреваемым в ещё одном преступлении. По версии следствия, 18 августа 2023 г. Костормин жестоко избил, а затем изнасиловал 26-летнюю девушку. Пострадавшая оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом лица, колотыми ранами шеи и контузией глазных яблок. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии......
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