    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    767мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.4eur101.48

    Ростовский губернатор рассказал о попытке теракта, столичный — об очередной атаке на Москву

    1043
    2 комментария

    Системы ПВО ночью 20 августа работали в Подмосковье, на время пришлось закрыть два столичных аэропорта. В Ростовской области покушались на целостность воинской части.

    Об атаках беспилотников сообщают мэр Москвы Сергей Собянин и глава Ростовской области Василий Голубев. Собянин отметил, что атака БПЛА была на южном направлении и ее остановила система ПВО. Разрушений нет, пострадавших тоже. На время, пишет «Коммерсантъ», были закрыты Домодедово и Внуково.

    Голубев был более эмоционален и назвал атаку БПЛА попыткой теракта с помощью дронов-камикадзе. «По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», — добавил губернатор. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один рядом с Новошахтинском.

    Ранее сообщалось, что беспилотник попал в здание вокзала в Курске. Пострадали пять человек, тяжелых травм нет.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close