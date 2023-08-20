Ростовский губернатор рассказал о попытке теракта, столичный — об очередной атаке на Москву

Системы ПВО ночью 20 августа работали в Подмосковье, на время пришлось закрыть два столичных аэропорта. В Ростовской области покушались на целостность воинской части.

Об атаках беспилотников сообщают мэр Москвы Сергей Собянин и глава Ростовской области Василий Голубев. Собянин отметил, что атака БПЛА была на южном направлении и ее остановила система ПВО. Разрушений нет, пострадавших тоже. На время, пишет «Коммерсантъ», были закрыты Домодедово и Внуково.

Голубев был более эмоционален и назвал атаку БПЛА попыткой теракта с помощью дронов-камикадзе. «По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели», — добавил губернатор. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один рядом с Новошахтинском.