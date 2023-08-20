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    Как по внешности понять, что у вас проблемы с печенью: 8 главных признаков

    Посмотрите в зеркало — возможно, уже пора к врачу

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    Не нужно ждать, пока печень заболит
    Не нужно ждать, пока печень заболитФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Болезнь печени — одна из самых распространенных проблем со здоровьем у россиян. Несмотря на это, не все спешат к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Вдруг всё обойдется и так? Но мало кто знает, что о болезни можно узнать, просто посмотрев в зеркало. Рассказываем о восьми главных признаках во внешности, которые говорят о том, что у вас не всё в порядке с печенью.

    На что нужно смотреть

    О болезнях печени может говорить уже то, как человек выглядит, как он себя чувствует и даже как он пахнет. Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич выделила главные симптомы, на которые строит обратить внимание.

    — У человека есть три органа для выведения токсинов — это печень, почки и кожа. При заболевании печении или почек у больного человека «портится цвет лица»: может быть пожелтение кожи и склер (белки глаз. — Прим. ред.), может быть землистый оттенок кожи, появится угревая сыпь и акне, кожа станет жирной, — рассказала нам Галина Барташевич.

    Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

    Также от болезней печени страдают волосы человека: они начинают приобретать тусклый цвет, начинается усиленное выпадение. Проблемы начинаются и с ногтями — чаще всего при поражении печени они становятся белыми, либо на них появляются белые пятна и полосы. Может возникнуть такое явление, как «ногти Гиппократа» — выпуклые ногти на руках и ногах, напоминающие часовые стекла.

    Среди прочих симптомов больной печени врач выделяет:

    • «быстрое прилипание загара» на открытых участках тела;
    • неприятный запах пота и «несвежее дыхание»;
    • спонтанные синяки и гематомы на коже;
    • кровоточивость десен, носовые кровотечения;
    • кровь в стуле.

    — При любом заболевании печени лечащему врачу будут заметны симптомы интоксикации по состоянию кожи, волос и ногтей. Такой пациент не выглядит здоровым, — отмечает Галина Барташевич.

    Помимо внешнего вида, узнать о проблемах с печенью можно по настроению человека. Врач отмечает, что больной может стать агрессивнее, раздражительнее и хотеть больше спать:

    — Для пациентов с поражением печени характерна повышенная раздражительность, перепады настроения, утомляемость, сонливость.

    Как уберечь печень от болезней

    Болезней печени, из-за которых могут начаться проблемы со здоровьем, достаточно много. К наиболее частым Галина Барташевич отнесла:

    • вирусные гепатиты;
    • отравления суррогатами алкоголя;
    • алкоголизм;
    • стеатогепатит;
    • лекарственный гепатит;
    • аутоиммунные поражения печени;
    • переход гепатита в цирротическую стадию.

    В случае если игнорировать все признаки болезни печени, может начаться гепаторенальная недостаточность, в простонародье — откажут печень и почки.

    — В случае с алкогольной болезнью печени необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя, — говорит гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — При жировой болезни печени необходимо снижать массу тела и придерживаться диетических рекомендаций.

    Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

    Даже здоровому человеку необходимо следить за своим здоровьем, чтобы поддерживать состояние организма. Галина Барташевич уверена, что для профилактики болезней печени нужно хорошо высыпаться, заниматься физической активностью и сбалансированно питаться.

    — Надо вести ЗАОЖ — здоровый активный образ жизни: следовать оптимальному биоритму сна и бодрствования с адекватной физической активностью, сбалансированному и полноценному питанию и учиться любить жизнь, быть любимым и любящим, — уверена Галина Барташевич. — Тогда печень будет спокойно работать и поддерживать организм в «чистоте и порядке», а настроение будет отличным.

    Гастроэнтеролог уверена — нет необходимости отказываться от того, что в теории может навредить печени (например, жирная пища и алкоголь).

    — Что касается еды, алкоголя, лекарств — излишеств быть не должно. Всё хорошо в меру и отличного качества, — считает Галина Барташевич. — Есть и пить надо так, чтобы не было мучительно больно за то, что мы съели и выпили.

    Конечно, это не поможет спастись от таких болезней, как, например, вирусный гепатит. Здесь понадобятся другие меры предосторожности: вакцинация, отказ от случайных связей, татуажа и пирсинга, а также личная гигиена.

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    Не нужно ждать, пока печень заболит
    Не нужно ждать, пока печень заболитФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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