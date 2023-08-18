«Далпорт» настигло «советское» прошлое. Крупный владелец ТЦ и офисов оказался под угрозой банкротства из-за корпоративного конфликта

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Входящий в структуру ВТБ банк «Открытие» банкротит петербургского владельца коммерческой недвижимости ГК «Далпорт». Взыскание более 300 млн долга со сравнительно благополучного бизнеса спровоцировал корпоративный конфликт между собственниками заемщика, который тянется еще со времен краха банка «Советский».



Петербургский предприниматель, а в прошлом крымский политик Олег Николаев 14 августа обратился в арбитраж с заявлением о собственном банкротстве, следует из картотеки арбитража. Заявленная предпринимателем сумма требований к самому себе составила 345 млн рублей. В тот же день о желании вступить в банкротный процесс сообщил банк «Открытие» с претензией на 369 млн рублей. Заявление пока не принято к рассмотрению.



Неделей ранее та же кредитная организация попросила признать несостоятельным партнера Олега Николаева по ГК «Далпорт» Михаила Митрушина, заявив иск на те же 369 млн рублей. Рассмотрение назначено на 25 октября. До этого «Открытие» вступило в дело о банкротстве третьего собственника Кирилла Ласкина (сейчас на стадии реализации имущества), а также подало семь банкротных исков к компаниям, входящих в структуру ГК «Далпорт».



Речь идет об ООО «Визит» (ТЦ на проспекте Энергетиков 4,5 тыс. кв. м), ООО «Русский Ветер» (ТЦ на Богатырском проспекте, 5,5 тыс. кв м.), ООО «Строитель 4» (ТЦ на Шлиссельбургском проспекте, 4,9 тыс. кв. м), ООО «Просвет» (ТЦ на ул. Брянцева 1,2 тыс. кв м), ООО «Универсам 16» (ТЦ на 3-й Жерновской, 1,3 тыс. кв. м), ООО «Контур», помещение 150 кв. м на набережной Фонтанки), а также ООО «Гостиная», управляющей домом престарелых во Всеволожске (3 тыс. кв м). Сумма иска везде идентичная — 392,7 млн рублей. Заявления приняты к производству и рассматриваются в первой инстанции. Также кредитная организация уведомила о намерении обратиться в суд с банкротным иском к ООО «Максима-Т» (ТЦ на ул. Ильюшина, 2,1 тыс. кв. м).



Что такое «Далпорт» и зачем его банкротят

Согласно информации на сайте ГК «Далпорт», сейчас в ее портфеле находится 23 объекта в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В основном это небольшие районные торговые центры, в которых также есть и офисные помещения. Всего компании принадлежит более 60 000 кв м, рыночная стоимость портфеля оценивается примерно в 6,5 млрд рублей.

Единой отчетности компания не публикует. Часть юрлиц, к которым поданы банкротные иски, демонстрируют прибыль, часть — убыток. Судя по сайту «Далпорта», в некоторых ТЦ свободных для аренды мест нет, а значит дела идут не так уж плохо. В то же время некоторые объекты компании выставлены на продажу. Например, на Avito можно найти бизнес-центр на проспекте Энергетиков. Объект предлагают за 450 млн рублей.



Совладелец и генеральный директор компаний Олег Николаев сообщил «Фонтанке», что в целом «Далпорт» находится в плюсе и не испытывает сложностей с обслуживанием кредитов, но не стал раскрывать конкретные финансовые показатели. Причины же вала банкротных исков, по словам Николаева, кроются в корпоративном конфликте, который разразился после краха банка «Советский».

«Советское» прошлое

Собственниками юрлиц, входящих в ГК «Далпорт», являются Олег Николаев, Михаил Митрушин Станислав Митрушин и Кирилл Ласкин. Все они имеют отношение в банку «Советский», который признали банкротом в 2018 году.



Кирилл Ласкин был членом правления кредитной организации, а в 2019 году стал обвиняемым в хищение прав требований по долгам кредитной организации, после нескольких месяцев в СИЗО его перевели под домашний арест, а затем меру пресечения ослабили до подписки о невыезде.

Станислав Митрушин, который был председателем совета директоров банка «Советский», в июне 2018 года был заочно арестован, его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В июне 2023 года кипрские СМИ сообщили, что предприниматель задержан по ордеру Интерпола на Северном Кипре.



Еще один акционер банка «Советский» Олег Николаев сначала делал политическую карьеру, в 2017–2018 годах был генеральным директором «Корпорации развития Севастополя», а также возглавлял Партию Роста в этом регионе. После ареста Кирилла Ласкина он вернулся в Петербург и возглавил ГК «Далпорт». В деле о хищении в банке «Советский» он стал свидетелем. Такой же статус у Михаила Митрушина.



Корпоративный конфликт

«Фонтанка» обратилась к банку «Открытие» с просьбой прокомментировать суть финансовых претензий к заемщику, но кредитная организация оставила запрос без ответа.

Версии сторон корпоративного конфликта расходятся. По словам Олега Николаева, когда он принял дела «Далпорта» в 2019 году, предприятие уже находилось в предбанкротном состоянии, были накоплены долги по аренде земли, заработной плате, налогам и коммунальным платежам. Финансовое положение удалось поправить. «Все финансовые обязательства, в том числе по кредитам выполнялись в срок», — подчеркивает он. Но, когда в конце 2022 года пришлось подписывать договор о реструктуризации займа с банком «Открытие», Кирилл Ласкин отказался ставить свою подпись. «В результате в декабре мы свалились в дефолт по восьми предприятиям», — объясняет Николаев. После этого кредитная организация «по процедуре» обратился с исками в суд. «Далпорт» за последние полгода уже погасил треть кредита и готов полностью рассчитаться с кредитором, говорит предприниматель. Сейчас, по его оценке, сумма долгов составляет 330 млн рублей против 520 млн на момент дефолта. Задолженности по заработной плате и по налогам у компании нет, утверждает он.



По мнению предпринимателя, в случае банкротства ВТБ, в структуру которого входит «Открытие», может получить не только свои деньги, но и полный контроль за «Далпортом» «Ситуация нехорошая очень. Все предприятия работают устойчиво, все обязательства мы выполняем. Но рискуем потерять нормальный здоровый бизнес», — подчеркивает Олег Николаев.

Кирилл Ласкин в беседе с «Фонтанкой» заявил, что пытается восстановить справедливость. По его словам, когда он оказался под арестом, партнер отказался распределять дивиденды и ни разу не дал отчёты о деятельности организаций, где стал директором. Усмотрев в этом признаки недобросовестности Кирилл Ласкин пошел в суд, требуя предоставить отчётность по компаниям, входящим в «Далпорт» и признать совершенные сделки недействительными. «Банку «Открытие» это не понравилось и он начал банкротить часть компаний ГК», — говорит он. При этом, по его словам, решение о реструктуризации займа даже не выносилось на кредитный комитет «Открытия» и отказаться подписывать документ он не мог.



Михаил Митрушин считает, что причина текущих исков не финансовое состояние предприятия, а корпоративный спор и нежелание Кирилла Ласкина подписать договор о реструктуризации. «На сегодня предприятия активно погашают задолженности, несмотря на дефолт. Сумма залога уже в разы превышает задолженность», — сказал он. «Если бы ВТБ в апреле этого года занял конструктивную позицию, когда вместо Ласкина реструктуризацию уже мог подписывать его финансовый управляющий, никаких проблем бы не возникло», — добавил он.

«Недружественный» кредитор



Однако помимо «Открытия» у «Далпорта» есть еще один кредитор. Как следует из карточки дела о личном банкротстве Кирилла Ласкина, иск на 727 млн рублей к предпринимателю предъявило АО «Риетуму Банка», представительство латвийской Rietumu Banka. Компания взыскивает заем, выданный ООО «Универсам 11», а заодно проценты и штрафы за просрочку.



По словам Кирилла Ласкина, всего структуры «Далпорта» взяли у Rietumu Banka два кредита на общую сумму 20 млн евро (примерно 2 млрд рублей по актуальному курсу). «Один кредит с ООО «Евро-Старс» был пролонгирован в прошлом году, но так как кредит в евро, то он не оплачивается. Указ президента РФ от 28.02.2022 запрещает платить недружественным странам в валюте отличной от рубля», — отметил он. По договору с ООО «Универсам 11» пролонгация не состоялась, так как там все решения должны быть единогласно согласно устава, а Кирилл Ласкин требовал подписания пролонгации договора в рублях. «Итог: по ООО «Евро-Старс» долг не платится с октября 2022 года, по ООО «Универсам 11» — с марта 2021 года», — отмечает он. Вступление Rietumu Banka в банкротные процессы, инициированные ВТБ, Кирилл Ласкин считает весьма вероятным.



Олег Николаев сообщил, что «Далпорт» обслуживает займы Rietumu Banka. При этом действует законодательное ограничение на погашение иностранных кредитов, согласно которому можно выводить не более 10 млн рублей в месяц. «Фонтанка» направила запрос Rietumu Banka, но на момент публикации ответ не поступил.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

