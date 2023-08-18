«Ангарского маньяка» будут судить за убийства ещё трёх женщин

Бывший ангарский милиционер 59-летний Михаил Попков, ранее судимый за 80 убийств, обвиняется ещё в трёх. Прокурор утвердил обвинительное заключение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает 18 августа Иркутская областная прокуратура в своём телеграм-канале.
По данным следствия, с 1997-го по 2003 год житель Ангарска Попков убил трёх женщин. Он замечал их на улицах Иркутска, предлагал подвезти или провести с ним время, затем увозил в безлюдные места и «расправлялся с ними различными способами». В октябре 1997 года и марте 1998-го двух задушил, тело одной из них облил бензином и поджёг. Ещё одну женщину зарезал в октябре 2003 года, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.
«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.
Попков, известный как «ангарский маньяк», уже получил два пожизненных срока за серийные убийства в 1990–2010 годах. На его счету — более 80 жертв, а также другие преступления. Уже находясь в заключении, он признался в новых эпизодах.