Девятиклассник из Петербурга попал в реанимацию после купания в Верхнем Суздальском озере

Петербургские врачи спасают подростка из Невского района. Девятиклассник ушел под воду Верхнего Суздальского озера. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 августа.
15-летний юноша был помещен в реанимацию накануне днем. Началось все с того, что он с товарищами приехал в Озерки, чтобы искупаться. Проблема заключалась в том, что плавать он не умел. Тем не менее, подросток полез в воду. В итоге он начал тонуть. Спасатели доставили его на берег и в состоянии гипоксической комы передали медикам.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.