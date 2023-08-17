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    Девятиклассник из Петербурга попал в реанимацию после купания в Верхнем Суздальском озере

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    Петербургские врачи спасают подростка из Невского района. Девятиклассник ушел под воду Верхнего Суздальского озера. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 августа.

    15-летний юноша был помещен в реанимацию накануне днем. Началось все с того, что он с товарищами приехал в Озерки, чтобы искупаться. Проблема заключалась в том, что плавать он не умел. Тем не менее, подросток полез в воду. В итоге он начал тонуть. Спасатели доставили его на берег и в состоянии гипоксической комы передали медикам.

    По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

    © Фонтанка.Ру

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