Без рецепта больше ничего не купить? С сентября лекарства начнут продавать по-новому

С 1 сентября фармацевты должны будут записывать реквизиты рецептов в специальную программу Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





С 1 сентября в России меняются правила продажи лекарств — аптеки должны будут при отпуске препарата вносить реквизиты рецепта. То есть купить лекарство без назначения врача станет еще сложнее. Сейчас многие рецептурные препараты не подлежат строгой отчетности и купить их можно свободно — к этому все привыкли настолько, что и сами врачи зачастую выписывают лекарство не на специальном бланке, а просто на листе бумаги. Мы изучили документ и рекомендации профильных ведомств, поговорили с экспертом, чтобы разобраться, как теперь будут продавать лекарства и что делать тем, у кого нет рецепта на привычное обезболивающее.



Что за новые правила? Соответствующее постановление правительства было принято еще в марте. Документ вносит изменения в правила предоставления сведений в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов, к которой подключены все участники фармрынка. Согласно постановлению, при продаже рецептурных препаратов фармацевт будет обязан указать реквизиты рецепта.

Новые правила вызвали беспокойство и у пациентов, и у представителей фармацевтического рынка. И те, и другие понимают, что получить пресловутый рецепт бывает не так-то просто. Начнем с того, что для начала нужно как-то попасть к врачу, а на это потребуется время: запись к профильному специалисту и сейчас-то порой нужно ждать месяцами.



Конечно, это не значит, что нужно заниматься самолечением. Но речь зачастую даже не о нём — нередко лечение может быть подобрано ранее, но человек не ходит к врачу постоянно, чтобы обновлять рецепт. Кроме того, пометка «отпускается по рецепту» сейчас стоит на многих лекарствах, включая банальные нестероидные противовоспалительные препараты, которые принимают при повышенной температуре или болях. Получается, теперь даже зуб не обезболить в ожидании приема стоматолога?

— В документе, который был представлен на обсуждение Правительства, не было конкретизации, какие именно лекарства должны отпускаться по новым правилам, — говорит директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. — Участники рынка справедливо предположили, что это будет распространяться на все препараты, случилась некоторая паника. Потом появилось уточнение, что это будет реализовано в отношении достаточно узкой категории лекарственных препаратов.



Росздравнадзор объяснил, что сведения о рецептах фармацевты должны будут вносить только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату — к таким относятся рецепты на препараты строгого учета и льготные лекарства.

На кого повлияют новые правила? Благодаря разъяснениям Росздравнадзора становится понятно, что коснутся изменения все-таки не всех лекарств и не всех пациентов. И льготники, и пациенты, которым требуются препараты строгого учета, давно знакомы с правилами, которые в отношении их лекарств действуют. Николай Беспалов объясняет, что под препаратами строгого учета подразумеваются лекарства из группы подлежащих предметно-количественному учету. Список таких препаратов ограничен — это лекарства, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, который утверждает министерство. Например, в этот перечень входит морфин.

Такие лекарства в аптеке не отпустят без рецепта и сейчас — за это предусмотрено наказание как для самой аптеки, так и для допустившего ошибку фармацевта. В апреле 2023 года его увеличили: максимальный штраф для юрлиц вырос с 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а фармацевтам за продажу такого лекарства без рецепта теперь могут на год запретить работать по профессии.

Льготные лекарства без рецепта тоже получить невозможно — специальные льготные рецепты выписывают врачи в государственных больницах и поликлиниках. Обменять такой рецепт на лекарство можно только в специальных аптечных пунктах или аптеках.

— Для покупателей чуть вырастет время ожидания очереди именно при получении лекарства, то есть это несколько минут на то, чтобы фармацевт сделал дополнительные отметки, — считает Беспалов. — Если бы это реализовали для всех лекарств, как мы предполагали, это повлекло бы коллапс, потому что в текущем формате система здравоохранения не может обеспечить такое количество рецептов.



В отношении препаратов строгого учета готовятся и другие изменения — Минздрав хочет добавить в этот список вещества, которые используются в препаратах для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.