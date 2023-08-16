В Совфеде поддержали идею об обязательном для детей мигрантов изучении русского языка

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас высказался по вопросу об обязательном для детей трудовых мигрантов изучении русского языка. Об этом 16 августа пишет ТАСС.

«Дети мигрантов должны изучать русский язык до поступления в школу, и при поступлении в первый класс к ним должны предъявляться такие же требования, как и ко всем российским первоклассникам», — заявил Клишас.

Ранее на эту тему высказывался глава СПЧ Валерий Фадеев. Он говорил о том, что детей мигрантов нужно обучать русскому языку в специальных центрах еще до поступления в школу. Ситуацию, когда в школы принимают детей без знания русского, Фадеев назвал неприемлемой.