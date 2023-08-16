«Реальная угроза безопасности». СК устроил Red Wings разбор полётов, возбуждено дело

Транспортное следствие возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпании Red Wings. Из Турции их возвращали с неисправной системой кондиционирования и угрозой здоровью.



Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 16 августа, уголовный состав следствие увидело на рейсе Анталья — Москва, которым 13-го числа летели 406 человек.



Ответственные за техническую эксплуатацию самолёта лица из числа работников Red Wings дали добро на него, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за систему кондиционирования на борту и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.

