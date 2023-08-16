«Реальная угроза безопасности». СК устроил Red Wings разбор полётов, возбуждено дело

Транспортное следствие возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпании Red Wings. Из Турции их возвращали с неисправной системой кондиционирования и угрозой здоровью.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 16 августа, уголовный состав следствие увидело на рейсе Анталья — Москва, которым 13-го числа летели 406 человек.
Ответственные за техническую эксплуатацию самолёта лица из числа работников Red Wings дали добро на него, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за систему кондиционирования на борту и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.
«Возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолёта, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха», — сообщают в ведомстве.
В СК подчёркивают, что проверят и иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.
Разбора полётов накануне потребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поводом стали задержки рейсов, о которых рассказывали в СМИ 12–14 августа. В Red Wings объясняли, что причиной стала неисправность двух из трёх «Боингов-777» авиакомпании.
К 16 августа все самолёты снова в строю. Перевозчик обещает с 14:00 по московскому времени вернуться к опубликованному на сайте расписанию.
«Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности», — говорится в сообщении директора по наземному обеспечению авиакомпании Red Wings Сергея Николаева.