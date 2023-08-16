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    «Реальная угроза безопасности». СК устроил Red Wings разбор полётов, возбуждено дело

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    Транспортное следствие возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпании Red Wings. Из Турции их возвращали с неисправной системой кондиционирования и угрозой здоровью.

    Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 16 августа, уголовный состав следствие увидело на рейсе Анталья — Москва, которым 13-го числа летели 406 человек.

    Ответственные за техническую эксплуатацию самолёта лица из числа работников Red Wings дали добро на него, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за систему кондиционирования на борту и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.

    «Возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолёта, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха», — сообщают в ведомстве.

    В СК подчёркивают, что проверят и иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.

    Разбора полётов накануне потребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Поводом стали задержки рейсов, о которых рассказывали в СМИ 12–14 августа. В Red Wings объясняли, что причиной стала неисправность двух из трёх «Боингов-777» авиакомпании.

    К 16 августа все самолёты снова в строю. Перевозчик обещает с 14:00 по московскому времени вернуться к опубликованному на сайте расписанию.

    «Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности», — говорится в сообщении директора по наземному обеспечению авиакомпании Red Wings Сергея Николаева.

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