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    Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту задержек рейсов Red Wings

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    14 комментариев

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщает 15 августа официальный телеграм-канал Следственного комитета.

    Такое решение было принято после того, как СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись сотни российских туристов. Бастрыкин поручил возбудить дело руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу.

    Напомним, проблемы у клиентов Red Wings начались 12 августа. Два из трёх «Боингов-777» авиакомпании оказались технически неисправны, из-за чего российские туристы застряли в Анталье.

    Так, туристы из Екатеринбурга двое суток провели в Анталье в ожидании самолета в Россию. Задержка коснулась 400 пассажиров. По данным источника E1.RU в авиационной отрасли, Red Wings взяла на себя слишком много полетов, имея в парке всего три Boeing 777.

    14 августа Red Wings сообщила, что «для выравнивания ситуации и корректировки расписания <…> запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «ИКАР» для вывоза пассажиров задержанных рейсов».

    Вечером 15 августа в Red Wings заявили, что все три самолета Boeing 777 в компании снова исправны и рейсы вернутся к полетному расписанию 16 августа, передает ТАСС.

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    Авиакомпания Red WingsСК РФ
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    Комментарии 14

    Гость15 Авг 2023 в 22:17
    Как-то странно.
    Вот я нагуглил: Статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена ответственность за оказание услуг, которые не отвечают требованиям, установленным в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» и в других федеральных законах и международно-правовых актах, а также в принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации, если эти услуги являются опасными для жизни или здоровья человека.

    И тут логика у меня сломалась:
    Опасными для жизни и здоровья человека будут услуги, если авиакомпания станет выполнять рейс на сломанном самолете. (может долетит, а может совсем сломается и упадет).

    Если компания, выявила на предполетном осмотре неисправности и не допустила самолет к полету, до их устранения, то она не стала оказывать услуг которые могли причинить вред человеку.
    За что их преследовать?
    Они молодцы, снимаю шляпу!
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