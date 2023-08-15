Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту задержек рейсов Red Wings

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщает 15 августа официальный телеграм-канал Следственного комитета.

Такое решение было принято после того, как СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись сотни российских туристов. Бастрыкин поручил возбудить дело руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу.



Напомним, проблемы у клиентов Red Wings начались 12 августа. Два из трёх «Боингов-777» авиакомпании оказались технически неисправны, из-за чего российские туристы застряли в Анталье.

