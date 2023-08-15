Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту задержек рейсов Red Wings

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщает 15 августа официальный телеграм-канал Следственного комитета.
Такое решение было принято после того, как СМИ рассказали о проблемах, с которыми столкнулись сотни российских туристов. Бастрыкин поручил возбудить дело руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу.
Напомним, проблемы у клиентов Red Wings начались 12 августа. Два из трёх «Боингов-777» авиакомпании оказались технически неисправны, из-за чего российские туристы застряли в Анталье.
Так, туристы из Екатеринбурга двое суток провели в Анталье в ожидании самолета в Россию. Задержка коснулась 400 пассажиров. По данным источника E1.RU в авиационной отрасли, Red Wings взяла на себя слишком много полетов, имея в парке всего три Boeing 777.
14 августа Red Wings сообщила, что «для выравнивания ситуации и корректировки расписания <…> запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «ИКАР» для вывоза пассажиров задержанных рейсов».
Вечером 15 августа в Red Wings заявили, что все три самолета Boeing 777 в компании снова исправны и рейсы вернутся к полетному расписанию 16 августа, передает ТАСС.