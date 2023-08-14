    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    5 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    Туристы из Екатеринбурга застряли в Анталье из-за сломанных боингов авиакомпании Red Wings

    1742
    31 комментарий

    Два из трёх «Боингов-777» авиакомпании Red Wings оказались технически неисправны, из-за чего российские туристы застряли в Анталье.

    О причинах задержек рейсов сообщается в официальном телеграм-канале Red Wings 14 августа. «Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "ИКАР" для вывоза пассажиров задержанных рейсов», — говорится в сообщении.

    Борт авиакомпании «ИКАР» уже вылетел из московского Шереметьево в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург.

    Туристы из Екатеринбурга двое суток провели в Анталье в ожидании самолета в Россию. Задержка коснулась 400 пассажиров. По данным источника E1.RU в авиационной отрасли, Red Wings взяла на себя слишком много полетов, имея в парке всего три Boeing 777.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close