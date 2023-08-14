Туристы из Екатеринбурга застряли в Анталье из-за сломанных боингов авиакомпании Red Wings

Два из трёх «Боингов-777» авиакомпании Red Wings оказались технически неисправны, из-за чего российские туристы застряли в Анталье.



О причинах задержек рейсов сообщается в официальном телеграм-канале Red Wings 14 августа. «Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "ИКАР" для вывоза пассажиров задержанных рейсов», — говорится в сообщении.

Борт авиакомпании «ИКАР» уже вылетел из московского Шереметьево в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург.