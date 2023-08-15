Всех тяжело раненных при взрыве в Махачкале хотят эвакуировать в Москву

Пострадавших с тяжёлыми травмами при взрыве в Махачкале собираются эвакуировать в лечебные учреждения Москвы и федеральные центры Минздрава России.
Об этом 15 августа сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его данным, сейчас в больницах Махачкалы находятся более 60 пациентов, получивших ранения при взрыве на АЗС. Одиннадцать из них остаются в тяжёлом состоянии.
Всех пострадавших уже осмотрела бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и департамента здравоохранения города Москвы, которую утром доставил борт МЧС.
«Сейчас принимается решение по транспортировке и эвакуации пациентов в федеральные клиники Минздрава России и клиники города Москвы. Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы», — заявил Фисенко.
По данным республиканских властей, в результате взрыва погибли 35 человек. Поиски некоторых продолжаются.