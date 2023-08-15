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    Всех тяжело раненных при взрыве в Махачкале хотят эвакуировать в Москву

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    Пострадавших с тяжёлыми травмами при взрыве в Махачкале собираются эвакуировать в лечебные учреждения Москвы и федеральные центры Минздрава России.

    Об этом 15 августа сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его данным, сейчас в больницах Махачкалы находятся более 60 пациентов, получивших ранения при взрыве на АЗС. Одиннадцать из них остаются в тяжёлом состоянии.

    Всех пострадавших уже осмотрела бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и департамента здравоохранения города Москвы, которую утром доставил борт МЧС.

    «Сейчас принимается решение по транспортировке и эвакуации пациентов в федеральные клиники Минздрава России и клиники города Москвы. Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы», — заявил Фисенко.

    По данным республиканских властей, в результате взрыва погибли 35 человек. Поиски некоторых продолжаются.

    Взрыв на станции технического обслуживания автомобилей у заправки на выезде из Махачкалы случился вечером 14 августа, «Фонтанка» публиковала видео. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Дагестане объявлен траур.

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    Комментарии 16

    Гость15 Авг 2023 в 17:20
    Против.
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