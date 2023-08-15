Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Махачкале

Президент РФ Владимир Путин 15 августа выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Дагестане. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления, сообщили в Кремле.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства. Он направил на место происшествия опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России, чтобы они оказывали практическую помощь в расследовании уголовного дела, сообщает Следком.
Взрыв на станции технического обслуживания автомобилей, напротив заправки на выезде из Махачкалы случился вечером 14 августа, «Фонтанка» публиковала видео. По последним данным МЧС, 105 человек пострадали, 30 погибли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).