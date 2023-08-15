Число погибших в Махачкале растёт. Всё новые тела находят в завалах

Число жертв взрыва в Махачкале утром 15 августа возросло до 30. При разборе завалов найдены тела ещё трех погибших, информирует МЧС. Пострадавших тоже стало больше.
«По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло», — говорится в сообщении.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о 102 пострадавших и 27 погибших (среди них трое детей). В республике объявлен день траура.
Взрыв на станции технического обслуживания автомобилей на выезде из Махачкалы, напротив заправки, случился вечером 14 августа, «Фонтанка» публиковала видео. Начался сильный пожар, огонь охватил 600 кв. м. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).