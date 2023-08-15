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    Погибших на АЗС в Махачкале уже 27, пострадавших — больше 100

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    Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, среди них трое детей. Число пострадавших — 102 человека, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объявил 15 августа днем траура в республике. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Семьи тяжелораненых — по 400 тысяч рублей, пострадавшие с легкими травмами — по 200 тыс. рублей, добавил Меликов.

    Спасатели и пожарные (порядка 70 человек) утром 15 августа продолжают разбирать завалы и искать людей, работает кинологический расчет, передает МЧС республики.

    «Сейчас в стационарах находятся у нас 66 человек. Всем оказывается необходимая помощь. Погибшие есть, списки их уточняются», — рассказала ТАСС министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

    Для санитарной эвакуации пострадавших из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел самолет Ил-76 МЧС России.

    Взрыв на станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе, у заправки, случился вечером 14 августа. «Фонтанка» публиковала видео. Из восьми цистерн с топливом взорвались две, пламя перекинулось на автозаправку, огонь охватил 500 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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    Взрыв в МахачкалеВзрыв на АЗСДагестан
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