Пожар в Махачкале: есть угроза повторного взрыва

При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли пять человек и пострадали десять — предварительные данные передает 14 августа ТАСС.

Пожару присвоен третий ранг, на место дополнительно к двум расчетам направили 21 единицу техники. По данным МЧС, огонь охватил заправку « Нафта-24 ».



Площадь пожара составляет 500 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.



Полиция и сотрудники администрации Махачкалы отводят людей от места взрыва в автосервисе. По данным городских властей, есть угроза повторного взрыва.



Администрация призывает без необходимости не ехать к месту происшествия: это может помешать проезду пожарных и медиков.