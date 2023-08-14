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    Пожар в Махачкале: есть угроза повторного взрыва

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    При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли пять человек и пострадали десять — предварительные данные передает 14 августа ТАСС.

    Пожару присвоен третий ранг, на место дополнительно к двум расчетам направили 21 единицу техники. По данным МЧС, огонь охватил заправку «Нафта-24».

    Площадь пожара составляет 500 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

    Полиция и сотрудники администрации Махачкалы отводят людей от места взрыва в автосервисе. По данным городских властей, есть угроза повторного взрыва.

    Администрация призывает без необходимости не ехать к месту происшествия: это может помешать проезду пожарных и медиков.

    Ранее о троих погибших РИА Новости сообщил источник в мэрии. Очевидцы публикуют кадры с места взрыва.

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