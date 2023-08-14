«Столько людей лежит». На заправке в Махачкале взорвались две цистерны из восьми

Есть очень большой риск повторных возгораний в автосервисе в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану. По данным ведомства, взорвались две цистерны из восьми.
Полиция с трудом удерживает людей, которые пытаются пройти на территорию, где произошел взрыв. В соцсетях публикуют кадры с телами, лежащими на земле, и фотографию пострадавшей девочки до пяти лет. Очевидцы рассказали, что ребенка забрала тетя, жизни девочки ничего не угрожает.
МЧС России
Медучреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в региональном Минздраве. ТАСС сообщало о пяти погибших и десяти пострадавших, глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил эти данные. В микрорайоне прекращено газоснабжение во избежание возгорания, сообщает администрация Махачкалы.
После взрыва в автосервисе пламя перекинулось на автозаправку, огонь разошелся на 500 «квадратов». Пожару присвоили третий ранг.