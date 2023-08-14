    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd101.04eur110.68

    «Столько людей лежит». На заправке в Махачкале взорвались две цистерны из восьми

    3054
    12 комментариев

    Есть очень большой риск повторных возгораний в автосервисе в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану. По данным ведомства, взорвались две цистерны из восьми.

    Фото: МЧС России
    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция с трудом удерживает людей, которые пытаются пройти на территорию, где произошел взрыв. В соцсетях публикуют кадры с телами, лежащими на земле, и фотографию пострадавшей девочки до пяти лет. Очевидцы рассказали, что ребенка забрала тетя, жизни девочки ничего не угрожает.

    МЧС России

    Медучреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых, сообщили в региональном Минздраве. ТАСС сообщало о пяти погибших и десяти пострадавших, глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил эти данные. В микрорайоне прекращено газоснабжение во избежание возгорания, сообщает администрация Махачкалы.

    После взрыва в автосервисе пламя перекинулось на автозаправку, огонь разошелся на 500 «квадратов». Пожару присвоили третий ранг.

    Фото: МЧС России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв в Махачкале
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close