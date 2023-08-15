Подросток пропал после взрыва в Махачкале. Отец забрал его с работы и около заправки ненадолго отошёл

После взрыва в Махачкале ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки. Об этом сообщает 15 августа RT со ссылкой на родственников мальчика.
Вчера вечером отец забрал сына с работы. Они возвращались домой, и около АЗС отец отошёл буквально на минуту. В этот момент прогремел взрыв. Отец получил ранения, но остался в сознании и принялся искать сына. Родные надеются, что он в какой-то больнице. В списке погибших он не числится. Ранее сообщалось, что в больницах много пострадавших, которых сложно опознать.
«Фонтанка» рассказывала, что среди погибших люди, которые ехали мимо в машинах, случайные прохожие. Вокруг заправки находятся автосервис, кафе и молебная комната, совсем рядом федеральная трасса Махачкала — Астрахань, где всегда большой трафик. Взрыв произошёл не сразу: сначала загорелся автосервис, огонь быстро перекинулся на заправку, и начался мощный пожар, многие снимали его на видео. А потом огонь добрался до цистерн с топливом. Взрывная волна была такой силы, что некоторых людей отбросило на 50–60 метров, машины горели целиком. Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов отмечал, что многих жертв можно было бы избежать, «если бы не любопытство очевидцев и желание снять на видео пожар».
«Первыми бросились помогать жители соседних домов. Некоторые из домов сильно пострадали. К заправке в этот момент подъехал автобус. В нём были дети. Есть погибшие. Там настоящий ад», — рассказывал Нурбагандов.
Взрыв на станции техобслуживания у заправки на выезде из Махачкалы случился вечером 14 августа. По данным на 12:00 15 августа, погибли 35 человек, в том числе несколько детей, 65 человек остаются в больницах, из них 11 человек — в тяжелом состоянии. Пострадали как минимум 105 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Дагестане объявлен траур.