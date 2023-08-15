Подросток пропал после взрыва в Махачкале. Отец забрал его с работы и около заправки ненадолго отошёл

После взрыва в Махачкале ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки. Об этом сообщает 15 августа RT со ссылкой на родственников мальчика.



Вчера вечером отец забрал сына с работы. Они возвращались домой, и около АЗС отец отошёл буквально на минуту. В этот момент прогремел взрыв. Отец получил ранения, но остался в сознании и принялся искать сына. Родные надеются, что он в какой-то больнице. В списке погибших он не числится. Ранее сообщалось, что в больницах много пострадавших, которых сложно опознать.

