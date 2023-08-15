Погибших в Махачкале уже 35. В госпиталях много людей, «у которых буквально нет лица»

Число погибших и пострадавших в результате взрыва в Махачкале продолжает расти. Найдены ещё пять тел — теперь погибших 35. Об этом сообщает МЧС.
Ранее последние данные публиковало МЧС: 105 раненых и 30 погибших.
Горожане ищут своих родственников. Местные жители рассказали RT, что сейчас в госпиталях много людей, «у которых буквально нет лица, и их очень сложно опознать». Например, пропал таксист Джахбар, который в момент взрыва стоял в пробке около заправки вместе с клиентами.
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