Семья с ребёнком погибла в Махачкале. Они ехали мимо пожара, и взрыв полностью сжёг их машину

Среди погибших в Махачкале оказалась молодая семья с ребёнком. Курбан с женой и полуторагодовалым сыном ехал на машине мимо заправки, когда там прогремел взрыв. Их трагическую историю рассказывает 15 августа RT со ссылкой на их родственников. Мощная взрывная волна привела не только к полному разрушению АЗС, но и к серьезным повреждениям жилых домов, сообщает Минстрой Дагестана.

На записи момента взрыва, распространяющейся в соцсетях, видно, как полыхает пожар рядом с дорогой. Мимо медленно едут множество автомобилей. И в какой-то момент происходит взрыв. Как стало известно уже сегодня, машина Курбана сгорела почти полностью — вместе с людьми.

Пару с ребёнком искали всю ночь, а утром в одном из тел опознали супругу Курбана. «Их уже не найдут, они все погибли. Аллах забрал их», — рассказал журналистам родственник семьи.



По данным республиканских властей на 12:00, погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах, из них 11 человек — в тяжелом состоянии. Некоторых местных жителей до сих пор ищут. Пострадали как минимум 105 человек.