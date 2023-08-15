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    Семья с ребёнком погибла в Махачкале. Они ехали мимо пожара, и взрыв полностью сжёг их машину

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    Фото: СК России
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    Среди погибших в Махачкале оказалась молодая семья с ребёнком. Курбан с женой и полуторагодовалым сыном ехал на машине мимо заправки, когда там прогремел взрыв. Их трагическую историю рассказывает 15 августа RT со ссылкой на их родственников. Мощная взрывная волна привела не только к полному разрушению АЗС, но и к серьезным повреждениям жилых домов, сообщает Минстрой Дагестана.

    На записи момента взрыва, распространяющейся в соцсетях, видно, как полыхает пожар рядом с дорогой. Мимо медленно едут множество автомобилей. И в какой-то момент происходит взрыв. Как стало известно уже сегодня, машина Курбана сгорела почти полностью — вместе с людьми.

    Автор: Новости Дагестан / YouTube

    Пару с ребёнком искали всю ночь, а утром в одном из тел опознали супругу Курбана. «Их уже не найдут, они все погибли. Аллах забрал их», — рассказал журналистам родственник семьи.

    По данным республиканских властей на 12:00, погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах, из них 11 человек — в тяжелом состоянии. Некоторых местных жителей до сих пор ищут. Пострадали как минимум 105 человек.

    В домах, повреждённых взрывом, проведут оценку ущерба. В Махачкале сформирована комиссия для принятия оперативных мер по оценке ущерба, привлечены 20 специалистов для обследования пострадавших строений, отмечают в Минстрое.

    Фото: СК России

    Взрыв на станции технического обслуживания автомобилей у заправки на выезде из Махачкалы случился вечером 14 августа, «Фонтанка» публиковала видео. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Дагестане объявлен траур.

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    Гость15 Авг 2023 в 12:54
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