День траура по 35 погибшим. Что известно о взрыве в Махачкале к этому часу

Пожар и взрыв на станции техобслуживания в Махачкале унесли жизни 35 человек, среди которых трое были детьми. Еще 80 человек пострадали. Актуальную информацию утром 15 августа сообщили в экстренных службах. Вторник в республике объявлен днем траура.
ЧП в Махачкале произошло накануне вечером. Как сообщалось ранее, сначала пожар начался на станции техобслуживания, после чего произошел взрыв, а огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС. Пожар, по предварительным данным, мог произойти во время производства работ. Момент взрыва попал на видео.
Когда пожарные были на месте, огонь уже охватил 200 «квадратов», локализовать возгорание удалось, только когда площадь выросла втрое. На данный момент экстренные службы сообщают о 35 погибших. Пострадавших порядка восьмидесяти, лица и тела многих обезображены огнем.
Как заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов, количество жертв и пострадавших могло бы быть больше, если бы сотрудники МЧС не отстояли оставшиеся резервуары с топливом. Очевидцы, в свою очередь, ранее сообщали, что жертв могло быть меньше, если бы вокруг горящего здания не столпились зеваки. Множество случайных прохожих пострадали, решив задержаться у огня. Этого же мнения придерживается владелец заправки, на которую переметнулось пламя.
Глава Дагестана Сергей Меликов утром 15 августа поблагодарил экстренные службы, которые предотвратили взрыв АЗС и всю ночь спасали людей. На помощь соседям из Чеченской Республики приехали врачи.
«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Примите искренние слова поддержки. Весь дагестанский народ — вместе с вами. Пусть мужество, стойкость и терпение не покинут вас в этот тяжёлый час», — написал Меликов.
Семьи погибших получат из резервного фонда по миллиону рублей. Получившие тяжкий вред здоровью получат 400 тысяч, легкий — 200.