День траура по 35 погибшим. Что известно о взрыве в Махачкале к этому часу

Пожар и взрыв на станции техобслуживания в Махачкале унесли жизни 35 человек, среди которых трое были детьми. Еще 80 человек пострадали. Актуальную информацию утром 15 августа сообщили в экстренных службах. Вторник в республике объявлен днем траура.

ЧП в Махачкале произошло накануне вечером. Как сообщалось ранее, сначала пожар начался на станции техобслуживания, после чего произошел взрыв, а огонь перекинулся на расположенную рядом АЗС. Пожар, по предварительным данным, мог произойти во время производства работ. Момент взрыва попал на видео .

Когда пожарные были на месте, огонь уже охватил 200 «квадратов», локализовать возгорание удалось, только когда площадь выросла втрое. На данный момент экстренные службы сообщают о 35 погибших . Пострадавших порядка восьмидесяти, лица и тела многих обезображены огнем.

Как заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов, количество жертв и пострадавших могло бы быть больше, если бы сотрудники МЧС не отстояли оставшиеся резервуары с топливом. Очевидцы, в свою очередь, ранее сообщали, что жертв могло быть меньше, если бы вокруг горящего здания не столпились зеваки. Множество случайных прохожих пострадали, решив задержаться у огня. Этого же мнения придерживается владелец заправки, на которую переметнулось пламя.

Глава Дагестана Сергей Меликов утром 15 августа поблагодарил экстренные службы, которые предотвратили взрыв АЗС и всю ночь спасали людей. На помощь соседям из Чеченской Республики приехали врачи.