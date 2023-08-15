Уголовное дело возбуждено в отношении сибирского участкового, бросившего сбитую девочку на месте ДТП

Следственный комитет Новосибирской области добавил уголовную статью к протоколу об административном правонарушении, которое вменили уехавшему с места аварии полицейскому.
Как сообщили в региональном СК 15 августа, статус подозреваемого в деле об оставлении малолетней в опасности (156 УК) получил сотрудник полиции МО МВД «Карасукский».
По данным следствия, в минувший понедельник он сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Карасук. Мер к оказанию первой медицинской помощи он не предпринял, поторопившись покинуть место аварии. Она, как уточняют, случилась рядом с детской поликлиникой.
«Водитель двигался на прилично большой скорости. Сбив ребёнка, приостановился, посмотрел и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия», — цитирует очевидцев инспектор по ПБДД межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» Марина Беляева. На своей странице в «ВК» она сообщила, что девочка получила тяжёлые травмы.
Помощи в розыске водителя просили у местных жителей. Полицейские установили, что Toyota Corolla принадлежит карасукскому участковому. НГС пишет, что на четвёртый день после ДТП он пришёл в отдел и признался.
Ход и результаты расследования контролирует прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что также составлен протокол по второй части 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).