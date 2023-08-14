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    Петербуржцы — самые частые гости Москвы. Чем они занимаются в столице и на что тратят

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    Фото: Adobe Stock
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    Петербуржцы уже несколько лет остаются самыми частыми гостями Москвы. Большинство посетителей из нашего города приезжают в нее 1–2 раза в год. Летом число туристов из Петербурга в столице выше на 30%, чем в другие времена года. А самый популярный формат путешествий — краткосрочные поездки длиной около четырех дней. Об этом рассказали «Фонтанке» в московском комитете по туризму.

    Почти половина всех туристов из Петербурга приезжает в столицу с культурно-познавательными целями, говорят в комитете. Помимо музеев гости любят посещать места с панорамными видами: например, Парящий мост в парке «Зарядье».

    Еще 13,7% гостей интересуют развлечения: квесты, мероприятия, игровые маршруты. По данным сервиса RussPass, среди семейных туристов особенно популярна программа «Играй в Москву» — детские гиды по столице в формате квестов. При этом наибольшая доля трат — 18% — у петербуржцев приходится на питание в кафе, ресторанах и барах.

    Турпоток в столицу сейчас превышает прошлогодние показатели, а в начале лета загрузка гостиниц достигала 82,3%. Поэтому Мостуризм советует путешественникам заранее бронировать жилье. Найти отель можно в том числе на сайте туристического проекта Петербурга и Москвы «Два города — миллион впечатлений» — там рассказывается и о событиях, ресторанах и интересных местах.

    О том, куда сходить в нашем городе, читайте в проекте «(От)Личный Петербург». И предлагайте свои места для нового путеводителя — переходите по ссылке!

    Фото: Adobe Stock

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