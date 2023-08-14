В Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вышла погулять по карнизу

В дагестанском Каспийске местные жители объединились с полицией, чтобы спасти трехлетнюю девочку. Ребенок вылез за окно и взирал на прохожих с девятого этажа то с карниза, то с кондиционера. Подробности 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.
группа «ВКонтакте». Новосибирск
Инцидент произошел около пяти утра в понедельник. В дежурную часть позвонили туристы, которые по пути на пляж увидели в окне многоэтажки маленькую девочку. Приехавшие на место полицейские выяснили, что взрослых в квартире нет. Было принято решение о вскрытии двери.
Пока сотрудники экстренных служб пытались попасть в квартиру, не напугав ребенка, неравнодушные жители Каспийска стояли внизу с кучей одеял.
«Позже оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!» — рассказали в МВД республики.
После инцидента полиция занялась поисками родителей девочек, чтобы разобраться в обстоятельствах.