    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    5 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    В Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вышла погулять по карнизу

    1778
    8 комментариев

    В дагестанском Каспийске местные жители объединились с полицией, чтобы спасти трехлетнюю девочку. Ребенок вылез за окно и взирал на прохожих с девятого этажа то с карниза, то с кондиционера. Подробности 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД.

    группа «ВКонтакте». Новосибирск

    Инцидент произошел около пяти утра в понедельник. В дежурную часть позвонили туристы, которые по пути на пляж увидели в окне многоэтажки маленькую девочку. Приехавшие на место полицейские выяснили, что взрослых в квартире нет. Было принято решение о вскрытии двери.

    Пока сотрудники экстренных служб пытались попасть в квартиру, не напугав ребенка, неравнодушные жители Каспийска стояли внизу с кучей одеял.

    «Позже оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!» — рассказали в МВД республики.

    После инцидента полиция занялась поисками родителей девочек, чтобы разобраться в обстоятельствах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДагестанСпасение ребенка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close