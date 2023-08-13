Полуголую россиянку нашли мертвой в Таиланде

Россиянка найдена мертвой в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщила местная газета Bangkok Post.

Как пишет 13 августа издание, 32-летняя гражданка России была найдена перед зданием кондоминиума около 7 утра по местному времени. На ней были надеты зеленая футболка и джинсовая куртка, а нижняя часть тела была обнажена. Предполагается, что женщина выпала из комнаты на седьмом этаже дома.

Молодой человек погибшей, 30-летний гражданин России, был обнаружен в квартире со стаканом руках и в состоянии опьянения. Он отказался от сотрудничества с полицией и заявил, что его подруга упала случайно.