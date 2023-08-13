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    Полуголую россиянку нашли мертвой в Таиланде

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    Россиянка найдена мертвой в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщила местная газета Bangkok Post.

    Как пишет 13 августа издание, 32-летняя гражданка России была найдена перед зданием кондоминиума около 7 утра по местному времени. На ней были надеты зеленая футболка и джинсовая куртка, а нижняя часть тела была обнажена. Предполагается, что женщина выпала из комнаты на седьмом этаже дома.

    Молодой человек погибшей, 30-летний гражданин России, был обнаружен в квартире со стаканом руках и в состоянии опьянения. Он отказался от сотрудничества с полицией и заявил, что его подруга упала случайно.

    Полиция добавила, что комната россиян была завалена остатками еды и напитков, однако следов борьбы обнаружено не было. Проводится расследование.

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    Комментарии 24

    Гость13 Авг 2023 в 18:07
    Поехали оздориться.
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