Около Крымского моста сбили еще одну украинскую ракету С-200

Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность», — говорится в его посте.

В Минобороны рассказали, что новая атака была предпринята около 15:00 часов по МСК. Российские ПВО обнаружили и сбили в воздухе украинскую ракету С-200, переделанную в ударный вариант.



Советник главы Крыма Олег Крючков попросил всех крымчам и гостей полуострова не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — написал он.