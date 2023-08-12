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    Около Крымского моста сбили еще одну украинскую ракету С-200

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    30 комментариев

    Над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

    «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность», — говорится в его посте.

    В Минобороны рассказали, что новая атака была предпринята около 15:00 часов по МСК. Российские ПВО обнаружили и сбили в воздухе украинскую ракету С-200, переделанную в ударный вариант.

    Советник главы Крыма Олег Крючков попросил всех крымчам и гостей полуострова не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — написал он.

    Ранее Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать Крымский мост управляемой ракетой С-200 — она была обнаружена и перехвачена. На мосту спецслужбы поставили дымовую завесу.

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    Комментарии 30

    Гость12 Авг 2023 в 16:50
    Мост дружбы .
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