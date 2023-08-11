Оксимирон* выпустил клип «Лига опасного интернета» — это дисс на Scally Milano про решение проблем с запретом музыки. Мизулина ответила

Рэп-исполнитель Оксимирон* (признан в России иноагентом) 11 августа выпустил ранее анонсированный клип на трек, в котором он, судя по всему, высмеивает своего юного коллегу Scally Milano, ходившего на встречу с Екатериной Мизулиной — главой Лиги безопасного интернета.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Фёдоровым Мироном Яновичем либо касается деятельности иностранного агента Фёдорова Мирона Яновича.

В композиции рэпер говорит о том, что решения «проблем» возможны, если «поговорить» о них: ведь есть Лига.

«Лига: разрешим концерты, выступайте дальше. Лига: мы расцензурим треки, хватит блюрить панчи», — поется в припеве.



Екатерина Мизулина моментально отреагировала на появление трека. В телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета появилась сторис, в которой та поблагодарила иноагента «за самый лучший пиар в истории», а в текстовом сообщении ниже заявила, что при высоких гонорарах за свои концерты тот поет для нее «бесплатно, как на утреннике в детсаду».

В апреле 2023 года концерт Scally Milano (псевдоним Даниила Дмитриева) в Петербурге был остановлен. Екатерина Мизулина заявила, что тот выступал против спецоперации, а в его песнях содержится пропаганда наркотиков. Вскоре после этого молодой рэпер встретился с Екатериной Мизулиной — их совместное фото стало предметом бурного обсуждения в сети, как и обещание рэпера признать свои ошибки и впредь вдохновлять поклонников только на хорошее. В мае Мизулина заявила, что артист убрал упоминание наркотиков из своих треков, и обратилась с письмом в СК на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в котором попросила не проводить проверку.

