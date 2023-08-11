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    Внуково накрывается «ковром». Какие неприятности создают петербуржцам участившиеся закрытия столичного аэропорта

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    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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    Утром 11 августа воздушное пространство над московским аэропортом Внуково было закрыто. Был объявлен план «Ковер», все вылеты и прилеты рейсов отложены. Предположительной причиной стал замеченный неподалеку БПЛА. Позднее власти объявили о сбитом дроне. Спустя примерно час небо над аэропортом открыли.

    В последнее время закрытие Внуково стало регулярным и уже превращается в рутину. 6 августа в аэропорту вводили временные ограничения на прием и посадку самолетов. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при прорыве к столице был сбит беспилотник.

    До этого Внуково закрывали на несколько часов и вводили ограничения в июле. Сначала это объяснили техническими причинами. Но затем мэр Москвы сообщил об отбитой атаке украинских беспилотников.

    Как следует из онлайн-табло Внуково, закрытие воздушного пространства 11 августа привело к задержке вылетов примерно двух десятков рейсов. Сильнее всего пострадало турецкое направление. На два с половиной часа были задержаны два рейса в Анталью и один в Бодрум. Два рейса в Стамбул отложены на 2 часа и еще один на 15 минут. Также полтора часа задержки у рейса на Тегеран, на полтора часа в Ташкент, на час в Душанбе и на 35 минут в Актау. В Петербург вовремя не отправятся три рейса: один запоздал на 2,5 часа, второй на полтора и третий на 35 минут. Также отложены рейсы еще в семь российских городов. Отмен нет.

    Как закрытия Внуково отразятся на петербуржцах

    Только задержками рейсов из Петербурга и в Петербург неудобства от закрытий Внуково для жителей Северной столицы не исчерпываются.

    Москва и раньше была одним из транспортных хабов, через которые петербуржцы летали в другие города и страны. После того, как Пулково перестало быть «окном в Европу», а Финляндия закрыла границы, эта функция только усилилась: в открытые страны, вроде Турции и Армении, рейсов из Москвы значительно больше и стыковочный рейс через столицу часто дешевле, чем прямой. Кроме того, из Внуково традиционно летают бюджетные перевозчики. Сейчас эту воздушную гавань используют российская «Победа», турецкий Pegasus и армянская дочка молдавского FlyOne — FlyOne Armenia.

    Так, именно через Внуково сейчас бюджетнее всего можно попасть в Армению, которая пользуется популярностью и как самостоятельное туристическое направление, так и как хаб для дальнейшего путешествия в Европу.

    Прямой рейс из Петербурга в Ереван на ближайшую субботу у лоукостера FlyOne Armenia стоит 233 евро (25 тысяч рублей по официальному курсу). А вот из Внуково можно улететь за 133 евро (14,2 тысячи рублей). Российский Utair предлагает перелет из Пулково в Зварноц за 37 тысяч рублей, тогда как из Внуково готов доставить в столицу Армении всего за 17,4 тысячи рублей. При этом из Пулково во Внуково летает лоукостер «Победа» — всего за 3–4 тысячи рублей. Экономия налицо.

    Сама «Победа» летает из Внуково также в Гюмри (рейс на 12 августа стоит 7,9 тысяч рублей). Прямых рейсов из Петербурга в этот город нет.

    Российский лоукостер также готов доставить пассажиров из Внуково в турецкий Бодрум в ближайшую субботу за 11,6 тысяч рублей, в Анталью за 22,4 тысячи рублей, в Аланию за 16,6 тысяч рублей (без багажа). Из Петербурга у «Победы» прямых перелетов в эти города нет. Но можно предположить, что жители Северной столицы активно пользуются вариантами со стыковкой во Внуково.

    Наконец, Внуково — аэропорт, из которого летает крупнейший турецкий перевозчик Turkish airlines. Например, в Анталью из него можно улететь в ближайшую субботу за 49 тысяч рублей, тогда как прямой рейс из Петербурга стоит 80,6 тысяч рублей.

    Прямые рейсы из Петербурга в Стамбул от Turkish airlines на ближайшие даты стоят от 77,9 тысячи рублей (в одну сторону). Из Москвы перелеты еще дороже, но лоукост-дочка перевозчика AnadoluJet предлагает билет всего за 26 тысяч рублей из Внуково — правда, со стыковкой в Анкаре. Стамбул — это главнейший хаб для россиян, желающих добраться в точки мира, которые стали недоступны для прямого авиасообщения из-за спецоперации на Украине.

    Просто билет в Анкару из Внуково стоит 20 тысяч рублей, прямых рейсов из Петербурга у Turkish airlines нет.

    Другой турецкий перевозчик Pegasus предлагает прямой рейс из Петербурга в Анталью за 37,5 тысяч рублей, тогда как из Внуково можно долететь за 22,9 тысяч рублей.

    Также через Москву пока приходится летать тем, кто хочет попасть в Тбилиси на воздушном транспорте. Из Внуково летают, к примеру, Georgian Airways и «Азимут».

    Из-за опасности задержки рейсов из-за участившихся закрытий неба над Внуково, путешественникам придется закладывать больше времени на стыковки или же пользоваться другими аэропортами.

    Галина Бояркова,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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