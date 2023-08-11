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    Собянин: над Москвой сбит БПЛА, обломки упали у Карамышевской набережной

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    Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что 11 августа над Москвой «была осуществлена попытка пролёта» одного беспилотного аппарата.

    «В результате работы ПВО он был ликвидирован», — сообщает чиновник.

    Обломки, по его словам, упали в районе Карамышевской набережной. На месте работают экстренные службы. Пострадавших и серьёзных разрушений нет.

    В Минобороны добавили: «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы».

    Жители Москвы утром массово сообщали о звуках взрывов на западе города. Портал MSK1 написал, что дрон летел со стороны Истринского района Подмосковья, его сняли на видео в районе Павловской Слободы. Над аэропортом Внуково и аэропортом Калуги на некоторое время закрывали небо, сейчас эти ограничения уже сняты.

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