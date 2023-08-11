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    Аэропорт Внуково восстановил работу, ограничения в аэропорту Калуги также сняты

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    Аэропорт Внуково в Москве восстановил работу после того, как вылеты и прилеты самолетов были отложены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу порта. Уточняется, что ограничения сняты в 10:50 мск.

    Судя по информации онлайн-табло вылета в петербургском аэропорту Пулково, задержан рейс FV 6019 до Москвы, который должен был вылететь во Внуково еще в 10 утра. Сейчас полет назначен на 11:15. Следующий рейс до Внуково FV 6013 по плану должен вылететь в 11:45. На данный момент идет регистрация.

    Ранее «Фонтанка» писала о закрытии неба над Внуково. Как писал портал MSK1.RU, в регионе был объявлен план «Ковер».

    Также воздушное пространство было закрыто над Калугой. На данный момент ограничения на прилет и вылет в аэропорту Калуги сняты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    Сегодня утром жители Москвы услышали звуки взрывов на западе города. Предположительно, в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник. Портал MSK1 сообщает, что дрон летел со стороны Истринского района Подмосковья, его сняли на видео в районе Павловской Слободы.

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