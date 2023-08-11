Аэропорт Внуково восстановил работу, ограничения в аэропорту Калуги также сняты

Аэропорт Внуково в Москве восстановил работу после того, как вылеты и прилеты самолетов были отложены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу порта. Уточняется, что ограничения сняты в 10:50 мск.



Судя по информации онлайн-табло вылета в петербургском аэропорту Пулково, задержан рейс FV 6019 до Москвы, который должен был вылететь во Внуково еще в 10 утра. Сейчас полет назначен на 11:15. Следующий рейс до Внуково FV 6013 по плану должен вылететь в 11:45. На данный момент идет регистрация.

Ранее «Фонтанка» писала о закрытии неба над Внуково. Как писал портал MSK1.RU, в регионе был объявлен план «Ковер».

