Подробности ДТП на Металлистов: юноша на «Ладе» не справился с управлением

Три человека пострадали в результате ДТП на проспекте Металлистов, 32. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.



Авария произошла 11 августа в 7:20. По предварительной информации, юноша лет 20 на вид, управляя автомобилем ВАЗ, не справился и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со «Шкодой», а затем с «Хавейлом». Тяжёлые травмы получил водитель «Лады» и пассажирка «Шкоды» — женщина лет 45 на вид. Пассажир «Лады» (на вид 20 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести. За рулём «Шкоды» был мужчина 1958 года рождения, за рулём «Хавейла» — мужчина 1999 года рождения, они не пострадали.