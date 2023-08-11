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    Подробности ДТП на Металлистов: юноша на «Ладе» не справился с управлением

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    Три человека пострадали в результате ДТП на проспекте Металлистов, 32. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

    Авария произошла 11 августа в 7:20. По предварительной информации, юноша лет 20 на вид, управляя автомобилем ВАЗ, не справился и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со «Шкодой», а затем с «Хавейлом». Тяжёлые травмы получил водитель «Лады» и пассажирка «Шкоды» — женщина лет 45 на вид. Пассажир «Лады» (на вид 20 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести. За рулём «Шкоды» был мужчина 1958 года рождения, за рулём «Хавейла» — мужчина 1999 года рождения, они не пострадали.

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    «Дорога в обе стороны ещё перекрыта, общественный транспорт весь стоит», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Виолетта / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По факту ДТП проводится проверка.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: Лена / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 10

    Гость11 Авг 2023 в 09:47
    Низкий таз радует глаз
    +2−1
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