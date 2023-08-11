Турист из маленькой группы погиб на Алтае

Житель Новосибирской области сорвался со страховки при прохождении туристического маршрута в районе Северо-Чуйского хребта. Об этом 11 августа сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.



Информация о ЧП поступила в службу 112 10 августа в 12:09 от одного из участников туристической группы. Группа состояла из четырёх человек и не была зарегистрирована в ГУ МЧС. Трагедия случилась на перевале «Контейнер», как отмечается, «при очевидных обстоятельствах». Турист сорвался со страховки и после падения погиб.



«Для транспортировки тела погибшего при улучшении погодных условий к месту происшествия будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска», — отмечается в сообщении.

