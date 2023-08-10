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    В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, а в Брянской — обстреляли село

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    Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородском районе и сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информации о каких-либо последствиях на земле нет. Детали произошедшего не сообщаются.

    В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на регион. По его словам, 10 августа обстреляли село Хинель в Севском районе — никто не пострадал. В результате инцидента были зафиксированы частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Регионы граничат с ЛДНР, из-за чего регулярно подвергаются обстрелам. Так, накануне в Белгородской области пять снарядов разорвались рядом со школой. Один человек погиб, трое ранены. Детей в здании не было. По словам главы региона, в новом учебном году родителям придется подписать согласие на то, чтобы дети посещали школу, поскольку ситуация в регионе «достаточно сложная».

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