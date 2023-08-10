В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, а в Брянской — обстреляли село

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородском районе и сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информации о каких-либо последствиях на земле нет. Детали произошедшего не сообщаются.



В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на регион. По его словам, 10 августа обстреляли село Хинель в Севском районе — никто не пострадал. В результате инцидента были зафиксированы частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

