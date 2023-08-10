В Петербурге из-за неосторожности с розжигом пострадали ребёнок и студент

В Петербурге ребёнок попал в больницу с отравлением, молодой мужчина — с ожогами. В обоих случаях причиной стала огнеопасная жидкость. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 августа.



Годовалый пациент в состоянии средней степени тяжести поступил в больницу имени Филатова в ночь на четверг. Ему диагностировали острое пероральное отравление и поместили на отделение хирургии.



Бригада скорой забрала мальчика из квартиры на улице Решетникова. По предварительной информации, он по недосмотру взрослых хлебнул розжиг.



В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе помогают 19-летнему студенту. Он попал к медикам с ожогами рук и тела после отдыха на Суздальских озёрах накануне вечером. Там, по его словам, рванула бутылка с жидкостью для розжига. Состояние пациента оценили как удовлетворительное.

