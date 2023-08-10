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    Привет от клиента. Петербуржец отправил в чат банка снимок руки с гранатой

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    6 комментариев

    Петербуржец стал отправлять в чат с банком тревожные сообщения, подкрепив их фотографией с гранатой. Мириться с этим сотрудники не стали.

    В полицию работник банка обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Он указал на 56-летнего клиента, который угрожал сотрудникам и прислал снимок руки с гранатой. Его уже ищут, скоро переписка может обернуться уголовным делом.

    Известно, что клиент банка зарегистрирован в центре помощи лицам без определенного места жительства, но живет по другому адресу.

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    Комментарии 6

    Гость10 Авг 2023 в 10:25
    че новага в домодедова?
    +0−1
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