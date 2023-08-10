Привет от клиента. Петербуржец отправил в чат банка снимок руки с гранатой

Петербуржец стал отправлять в чат с банком тревожные сообщения, подкрепив их фотографией с гранатой. Мириться с этим сотрудники не стали.



В полицию работник банка обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Он указал на 56-летнего клиента, который угрожал сотрудникам и прислал снимок руки с гранатой. Его уже ищут, скоро переписка может обернуться уголовным делом.



Известно, что клиент банка зарегистрирован в центре помощи лицам без определенного места жительства, но живет по другому адресу.

