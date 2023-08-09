    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.4eur106.89

    «Проповедует уродливую идею». Почему в Ливане запретили фильм «Барби»

    1010
    6 комментариев

    В Ливане запретили фильм «Барби», сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на СМИ республики. Министр культуры Мухаммед Муртада посчитал, что фильм противоречит нравственным идеалам страны.

    «Фильм «Барби» <…> пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность. <…> Вместе с тем проповедует уродливую идею отказа от опеки отца, умаления и высмеивания роли матери», — цитирует агентство слова Муртада.

    Ливанским властям также не понравилось, что кино в розовых тонах «ставит под сомнение необходимость вступления в брак и создания семьи, а также показывает их как препятствие для саморазвития личности».

    Напомним, фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом смог заработать 1 миллиард долларов в прокате быстрее, чем все другие ленты компании Warner Bros. И третьи выходные подряд удерживает первое место в прокате в США и Канаде.

    Фильм также стал самым кассовым дебютом в США, обойдя «Оппенгеймера». Представители Warner Bros заявили, что в первые выходные «никто не ожидал дохода в 155 миллионов долларов» — создатели ленты рассчитывали на 75 миллионов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БарбиЛиванЗапрет фильма
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close