«Проповедует уродливую идею». Почему в Ливане запретили фильм «Барби»

В Ливане запретили фильм «Барби», сообщает 9 августа ТАСС со ссылкой на СМИ республики. Министр культуры Мухаммед Муртада посчитал, что фильм противоречит нравственным идеалам страны.
«Фильм «Барби» <…> пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность. <…> Вместе с тем проповедует уродливую идею отказа от опеки отца, умаления и высмеивания роли матери», — цитирует агентство слова Муртада.
Ливанским властям также не понравилось, что кино в розовых тонах «ставит под сомнение необходимость вступления в брак и создания семьи, а также показывает их как препятствие для саморазвития личности».
Напомним, фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом смог заработать 1 миллиард долларов в прокате быстрее, чем все другие ленты компании Warner Bros. И третьи выходные подряд удерживает первое место в прокате в США и Канаде.
Фильм также стал самым кассовым дебютом в США, обойдя «Оппенгеймера». Представители Warner Bros заявили, что в первые выходные «никто не ожидал дохода в 155 миллионов долларов» — создатели ленты рассчитывали на 75 миллионов.