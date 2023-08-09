Территорию у СПбГУ на Васильевском острове благоустроят в рамках проекта «Научный квартал». О нем договаривались на ПМЭФ-2022

КГИОП за последние недели выдал несколько положительных заключений на проекты работ по благоустройству в рамках так называемого «Научного квартала». Речь идет о территории между стрелкой Васильевского острова и Биржевой линией.
Судя по сайту КГИОП, пока выдано 7 положительных заключений, все они касаются мощения тротуара натуральным гранитным камнем, понижения бордюрного камня и установки малых архитектурных форм. Адреса — Биржевой, Тифлисский и Таможенный переулки, Университетская набережная от Менделеевской линии до Тифлисского переулка, Менделеевская и Биржевая линии, а также Тифлисская улица. Во всех случаях уточняется: «...в рамках реализации проекта «Научный квартал» (территория стрелки Васильевского острова)».
КГИОП выдает заключения о соответствии планируемых работ охранным требованиям, но целиком концепцию «Научного квартала» там не видели. Саму документацию подает ООО «НИИПРИИ "Севзапинжтехнология"», но, по данным «Фонтанки», заказчиком является Ассоциация НП «Объединение "ДОРМОСТ"». Ее глава Кирилл Иванов подтвердил участие в проекте, однако подчеркнул, что участников много и его доля — пешеходные пространства — относительно невелика. По нашей информации, в реализации этой части проекта участвуют и структуры «Газпрома», который уже сотрудничал с «Дормостом» при организации туристического маршрута «Путь Петра».
Сам проект инициировала Российская академия наук, которой принадлежит несколько зданий в указанных границах. Соглашение с городом было подписано на ПМЭФ-2022. «Еще одно направление сотрудничества — организация «Научного квартала» на Васильевском острове. Это крупный проект РАН по популяризации достижений науки и техники на базе существующей научной инфраструктуры. Центром квартала станет комплекс зданий академии на Университетской набережной. Там в Музейном флигеле планируется открыть современный музейный центр науки и технологий. Все институты, научные и образовательные учреждения будут связаны единой системой публичного пространства», — говорится на сайтах Смольного и академии.
Как пояснил Кирилл Иванов, его задача — сделать внешнюю часть. «Границы квартала — это Менделеевская линия, Биржевая, набережная Макарова до стрелки и Университетская набережная», — говорит он. При этом Иванов признает, что не все запроектированное будет реализовано в первой очереди — в частности, работы, видимо, не коснутся Биржевой линии.
Ранее в Петербурге проходил так называемый архитектурный форсайт, посвященный предложениям по организации «Научного квартала», его проводили журнал «Проект Балтия» и Фонд культурных инициатив Sparta.