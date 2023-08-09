Территорию у СПбГУ на Васильевском острове благоустроят в рамках проекта «Научный квартал». О нем договаривались на ПМЭФ-2022

КГИОП за последние недели выдал несколько положительных заключений на проекты работ по благоустройству в рамках так называемого «Научного квартала». Речь идет о территории между стрелкой Васильевского острова и Биржевой линией.



Судя по сайту КГИОП, пока выдано 7 положительных заключений, все они касаются мощения тротуара натуральным гранитным камнем, понижения бордюрного камня и установки малых архитектурных форм. Адреса — Биржевой, Тифлисский и Таможенный переулки, Университетская набережная от Менделеевской линии до Тифлисского переулка, Менделеевская и Биржевая линии, а также Тифлисская улица. Во всех случаях уточняется: «...в рамках реализации проекта «Научный квартал» (территория стрелки Васильевского острова)».

